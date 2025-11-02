Avenida no levanta cabeza y sufre su tercera derrota en ocho días (73-65)

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida concluyó este domingo en Lugo una semana para olvidar con su tercera derrota en ocho días tras caer contra el Ensino por 73-65. Durante muchos momentos del partido el equipo de Anna Montañana pareció mostrarse más fiable, pero demostró que todavía no ha aprendido la lección y pagó su falta de consistencia con otro resultado en contra. Llegaron las salmantinas a mandar por 10 puntos haciendo las cosas bien, pero llegó el bloqueo y el miedo a perder, que es lo que acabó sucediendo. Iyana Martín, con 16 puntos, fue la máxima anotadora.

Empezó más enchufado el Ensino Lugo y con el 9-2 después de solamente 3 minutos y medio Montañana ya tuvo que pedir tiempo muerto para dar las primeras correcciones. Dieron resultado, porque sus jugadoras volvieron mucho más enchufadas y agresivas y eso hizo que las locales no pudieran volver a anotar en juego hasta la canasta de Haidara que puso el cierre al primer cuarto con un ajustado 15-16. Pero Avenida había mejorado y las sensaciones eran buenas.

Y más cuando Meyers y Spreafico, que ya había convertido uno en el primer periodo, sacaron a relucir sus dotes para el triple, sumando tres cada una y poner en el marcador un 23-33 que obligaba a las locales a parar el partido, con su entrenador pidiéndoles más dureza, ya que hasta bien entrado el segundo cuarto el balance de faltas era de 5 para el Ensino y 11 para Avenida. Las de Montañana fallaron varias opciones de aumentar su puntaje por fallos debido a la precipitaación, como es habitual cada vez que tienen una buena ventaja, y también dieron varias facilidades atrás, como en el 25-33 que puso Giomi después de varios rebotes ofensivos. La norteamericana aprovechó después la ausencia de balance defensivo para volver a anotar y Tate, desde el tiro libre, cerró un parcial de 6-0 que hizo que en un momento se les fuera a las charras la excelente renta que habían logrado. Al menos, Vilaró hizo la última de la primera mitad para hacer que Avenida mandara el descanso 29-35.

En la segunda parte empezaron a cambiar las cosas… para mal. Todavía mantuvo Avenida la renta de 10 puntos tras una canasta de Cave que obligó a las gallegas a pedir tiempo muerto. Pero esa buena ventaja empezó a disminuir de manera alarmante hasta que Flórez, imparable, volvía a poner por delante a su equipo con el 46-45 con el que acabó el tercer periodo tras un parcial de 13-2. Avenida volvió a bloquearse, como siempre, dejó de anotar, y ya se veía venir lo de después, con unas rotaciones que no funcionaban.

La defensa, que no había sido mala hasta entonces, empezó a desaparecer y el equipo de Anna Montañana volvió a diluirse con un azucarillo. Fue incapaz de cerrar su canasta y el Ensino no desaprovechó la oportunidad de anotar en segundas y hasta terceras opciones. El último periodo fue un constante intercambio de canastas, pero mientras que el Ensino ya creía en el triunfo, Avenida volvía a venirse abajo, como le ha sucedido tantas veces esta temporada y especialmente en los últimos ocho días. Llegó el último minuto con el marcador igualado, pero el final estaba escrito y las salmantinas acabaron cayendo, hundidas, por la máxima desventaja de todo el choque: 73-65.