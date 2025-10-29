Avenida, en busca de un triunfo reparador en Eurocup que asegure el billete a la próxima ronda

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Perfumerías Avenida tiene por delante, frente al Panathinaikos (20:30 horas), un encuentro idóneo para despejar incógnitas. Todas las abiertas tras la derrota del pasado domingo ante el IDK en la Liga Femenina, pero también las relativas al futuro en esta competición, la Eurocup, a corto plazo. Si Avenida gana, se garantizará, como mínimo, avanzar de ronda como segundo clasificado, a falta de dos duelos para que concluya la fase de liguilla. Esto permitiría a Montañana disponer de un margen prudencial de 80 minutos de competición para trabajar sin tener que mirar, por obligación, al resultado. Y eso es mucho para un equipo que ha dado cal y arena a partes iguales.

«Está claro que es muy importante cada partido, pero es cierto que hay algunos que pueden llevarnos al sitio donde queríamos estar», afirmó Anna Montañana, todavía con lo sucedido en la matinal del domingo en este mismo Würzburg–Silvia Domínguez, donde se juega hoy.

Por eso, la preparadora valenciana prefirió hacer un start-stop antes de vérselas con el Panathinaikos en busca de una respuesta positiva: «Hubo una combinación de siete días trabajando, tres de ellos viajando, que es realmente lo duro, y creo que ha venido bien parar para descansar cuerpo y mente y volver a la faena», explicó antes de poner el foco únicamente en la liguilla de la Eurocup. «Buscábamos estar 3-0 al término de la primera vuelta, sobre todo porque ya jugamos dos partidos fuera de casa. Además, sumamos el hecho de estar desde el viernes por la tarde hasta el siguiente viernes en Salamanca, y eso nos puede dar estabilidad. Como el hecho de jugar en Würzburg: hemos jugado solo tres partidos en casa en dos meses y tenemos que construir esa relación con la afición, para que vean el perfil de equipo que queremos ser».

Por último, Montañana dio las pinceladas sobre el rival griego: «Es importante que estemos en defensa estables, porque ellas se centran mucho en el uno contra uno. Tenemos el aviso de Feyonda Fitzgerald, que en el pasado partido metió más de 40 puntos. Es muy rápida y muy difícil de defender; tenemos que hacer un buen trabajo en equipo», concluye la entrenadora.