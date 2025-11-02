Andrea Vilaró, al borde de las lágrimas: «Pedimos disculpas al club y a la afición» «Lo siento, pero no sé muy bien qué decir». Así se despidió la capitana en su intervención en Teledeporte

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:02 | Actualizado 17:46h.

Andrea Vilaró, la capitana del Perfumerías Avenida, fue la encargada de intervenir en la retransmisión de Teledeporte tras la derrota contra el Durán Maquinaria Ensino, y tuvo que hacer de tripas corazón para aguantar las lágrimas. La catalana siente los colores al máximo y lo está pasando muy mal por la situación del equipo, pero no le quedó otro remedio que dar la cara: «No hemos hecho suficiente para ganar porque no hemos ganado. No estamos haciendo lo suficiente todos los días, así que a seguir trabajando. Se nos acaba un poco el tiempo, tenemos que reaccionar ya. Pedimos disculpas al club, a la afición… y nada, sólo nos queda seguir trabajando y darle la vuelta a esto".

Después, siguió analizando la situación: «Estoy viendo al equipo con altibajos, evidentemente, sólo hace falta ver los resultados. No somos capaces de mantener la ventaja, no somos capaces de matar cuando vamos, creo que 10 u 11 arriba y eso nos perjudica. Sabemos que todos los campos de la liga son complicados … y es que ya no hay excusas: tenemos que apretar el culo, empezar a ganar sea como sea, y aprender, que parece que de momento no se nos está dando bien".

Andrea confía en que puedan reaccionar, pero cerró su aparición frente a las cámaras ya muy emocionada, y antes de ir a agradecer su apoyo a los aficionados que se habían desplazado hasta Lugo. «Estar arriba es la intención. La plantilla es muy nueva. Sé que tenemos todas las piezas, pero de momento no estamos dando con la tecla, y espero y deseo dar con ella pronto. Lo siento porque no sé muy bien qué decir«, se despidió.