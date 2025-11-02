Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrea Vilaró, en una rueda de prensa de esta semana. LAYA

Andrea Vilaró, al borde de las lágrimas: «Pedimos disculpas al club y a la afición»

«Lo siento, pero no sé muy bien qué decir». Así se despidió la capitana en su intervención en Teledeporte

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Andrea Vilaró, la capitana del Perfumerías Avenida, fue la encargada de intervenir en la retransmisión de Teledeporte tras la derrota contra el Durán Maquinaria Ensino, y tuvo que hacer de tripas corazón para aguantar las lágrimas. La catalana siente los colores al máximo y lo está pasando muy mal por la situación del equipo, pero no le quedó otro remedio que dar la cara: «No hemos hecho suficiente para ganar porque no hemos ganado. No estamos haciendo lo suficiente todos los días, así que a seguir trabajando. Se nos acaba un poco el tiempo, tenemos que reaccionar ya. Pedimos disculpas al club, a la afición… y nada, sólo nos queda seguir trabajando y darle la vuelta a esto".

Después, siguió analizando la situación: «Estoy viendo al equipo con altibajos, evidentemente, sólo hace falta ver los resultados. No somos capaces de mantener la ventaja, no somos capaces de matar cuando vamos, creo que 10 u 11 arriba y eso nos perjudica. Sabemos que todos los campos de la liga son complicados … y es que ya no hay excusas: tenemos que apretar el culo, empezar a ganar sea como sea, y aprender, que parece que de momento no se nos está dando bien".

Andrea confía en que puedan reaccionar, pero cerró su aparición frente a las cámaras ya muy emocionada, y antes de ir a agradecer su apoyo a los aficionados que se habían desplazado hasta Lugo. «Estar arriba es la intención. La plantilla es muy nueva. Sé que tenemos todas las piezas, pero de momento no estamos dando con la tecla, y espero y deseo dar con ella pronto. Lo siento porque no sé muy bien qué decir«, se despidió.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  3. 3 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  4. 4 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  7. 7 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  8. 8 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  9. 9 Recuerdos deportivos del Botánico
  10. 10 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Andrea Vilaró, al borde de las lágrimas: «Pedimos disculpas al club y a la afición»

Andrea Vilaró, al borde de las lágrimas: «Pedimos disculpas al club y a la afición»