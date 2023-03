Pepe Vázquez: la pizarra que apunta a la copa

El viernes el Perfumerías Avenida comenzará su andadura en la Copa de la Reina, ese torneo que tantas alegría le ha dado, aunque también recuerda algún sofocón en esta cita de tres días en el que las emociones se aglutinan en pocas horas. El conjunto salmantino llega ahora dirigido con el viento fresco que desprende el técnico Pepe Vázquez, joven pero muy preparado.

El gallego, nacido en Santiago el 30 de junio de 1980, por primera vez afronta esta competición en el banquillo (como técnico principal) de un club favorito en estas citas como es el Perfumerías Avenida. Pepe Vázquez ya sueña en su pizarra con el camino hacia el balcón del Ayuntamiento el próximo lunes tras haber conseguido levantar el trofeo copero el domingo en Zaragoza.

“Evidentemente, lo que nos hubiera gustado es llegar a la Copa tras haber ganado ante el Estudiantes en Liga, pero, aunque no tenemos excusa, el equipo venía de vaciarse física y emocionalmente en la serie de cuartos de la Euroliga ante Praga”, explicaba ayer el gallego con su tranquilidad y optimismo habitual. “Tenemos que olvidar la derrota ante el Estudiantes y es que ahora es un torneo nuevo, una competición nueva con unos días para limpiar la cabeza. Creo que el equipo llega con la ilusión y preparación necesaria para afrontar este torneo e intentar traer la Copa”, indicaba el técnico del Perfumerías Avenida.

Esta temporada en la Liga Femenina se están dando muchas sorpresas y es que los tres clubes más potentes (Avenida, Girona y Valencia) no ganan con la facilidad de antaño y tienen sorpresas a la menor. Esta tendencia hace que la cita copera de Zaragoza de este fin de semana sea una de las ediciones más abiertas que se recuerdan. Por esto, Pepe Vázquez considera que no hay tiempo para nada que no sea dar el 100% en cada partido. “Cualquier equipo que quiera ganar tiene que dar el cien por cien en todos los partidos y en un torneo corto es igual. Si estamos al cien por cien podemos quedar campeonas, pero si tenemos un día que no estamos al cien por cien cualquiera nos puede dar un susto y ganarnos. El primer objetivo es el Barcelona y luego partido a partido. Teniendo la confianza que con la mejor versión tendremos opciones serias de levantar el trofeo”, apunta.

La figura de Pepe Vázquez parece diseñada a medida para el club salmantino y es que representa la humildad por bandera, el trabajo como máxima y la ambición de los grandes. En ese escenario de tener los pies en la tierra, Vázquez recalca que solo hay que pensar en el partido de cuartos de final del viernes ante el Barça CBS. “Tenemos claro que los primeros siempre cuestan porque es el partido de los nervios y me imagino que ellas querrán jugar esa baza, también habrá alguna cuestión táctica. Quizás últimamente han usado zona como recurso, pero tengo claro que habrá que dar la mejor versión, estar intensas desde el minuto uno y ser nosotras mismas”, dijo.

Sobre lo de encontrarse con Girona en unas hipotéticas semifinales o en Valencia en la final, Vázquez huye de hacer las cuentas de la lechera. “Primero Barça, eso tiene que ser impepinable y luego veremos. Es verdad que Girona ha sufrido un momento complicado con lesiones, ahora han podido fichar y estoy seguro que han aprovechado este tiempo para cargar pilas, preparar este torneo y cambiar cosas y será peligroso como todos los de la Copa y si nos encontramos con ellos veremos y estaremos alerta”. Sobre Valencia, que va por el otro lado del cuadro, el técnico del Avenida reconoció que el cuadro valenciano se ganó en la pista siendo primero ese sorteo más favorable.

Se acerca la Copa de la Reina y hay algo en Pepe Vázquez que empieza a activarse y es que es un torneo muy del Avenida.