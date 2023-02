Pepe Vázquez: “Cuando todos reman en la misma dirección el Avenida es un equipo muy fuerte”

—Alegría, sorpresa, pena por mi anterior club... una mezcla de sentimientos. Fue justo un día antes de ir con el Bembibre a jugar en San Sebastián y en mi cabeza solo estaba ese partido. Pero siempre lo he dicho: entrenar a Avenida era un sueño, y hacerlo en un equipo de Euroliga un privilegio. Era un tren que no podía dejar escapar y tenía que agarrar el toro por los cuernos.

—Son responsabilidades diferentes, aunque ambas importantes. El baloncesto es un deporte de equipo y también dentro del staff técnico. Lo que me toca ahora es tomar otro tipo de decisiones.

“Estoy muy contento con la evolución del equipo, la gente estaba tristona y ahora veo a las jugadoras con mucha más soltura”

—Estoy muy contento con la evolución, aunque me hubiera gustado tener más entrenamientos. Pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta el poco tiempo que hemos tenido para construir, creo que la evolución está siendo muy buena, a pasos agigantados, con la soltura que veo en las jugadoras. Me preocupó en el primer partido contra el Famila Schio verlas muy atenazadas y creo que ahora cada vez tienen más confianza. También en lo táctico estamos dando pasos adelante, aunque tenemos que ser conscientes de que todavía queda mucho camino

“Cuando me enteré del interés del Avenida tuve claro que tenía que agarrar el toro por los cuernos”

¿Cuánto tiempo ha tenido que dedicar a charlas individuales o colectivas para trabajar ese aspecto anímico?

—He intentado ir poco a poco, dando sitio a todo el mundo, y como digo yo, haciendo algunos apartes. He ido tocando las teclas que creía que eran necesarias porque no todas las personas ni las jugadoras son iguales. Le he dedicado tiempo a todas diciéndoles la cantidad de virtudes que tienen y que pueden aportar al equipo. Queremos ser un equipo con letras mayúsculas y para eso necesitamos que cada una tenga confianza y aporte su granito de arena.

Ha llegado a hablarse de un año en blanco, pero tanto usted como las jugadoras han hablado de que hay tiempo para aspirar a todo.

—Yo venía con esa ambición y ganas y me gustaría que todo el mundo lo transmitiera así, aunque hay que tener los pies en el suelo. Tenemos un buen equipo, con muy buenas jugadoras. Queda lo más bonito y dependemos de nosotras mismas en las tres competiciones. Estoy viendo que toda la gente -jugadoras, staff, directiva, presidente, afición...- rema en la misma dirección, y cuando pasa eso el Avenida es un equipo muy fuerte. En Euroliga, tras la última victoria y otros resultados se ha abierto un abanico más amplio. Depende de nosotros, primero con una salida a Hungría muy complicada y después en casa contra Girona. Debemos ser ambiciosos e ir a por todas. Y en España, Valencia y Girona son dos grandes equipos que tienen una pequeña ventaja respecto a nosotros, pero quedan diez jornadas y el playoff y podemos darle la vuelta a la tortilla.