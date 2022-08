Pablo García: “No me esperaba la llamada para ser segundo de Íñiguez”

A Pablo García el marzo del 2020 le regaló el todo y la nada en cuestión de días: de ganar la Copa de la Reina en Würzburg a verse en casa por la covid. Y, después, sin banquillo tras finalizar el contrato con el Perfumerías Avenida. Desde entonces ha completado sus estudios, ha matado el ‘gusanillo’ entrenando en el CB Santa Marta... hasta que este verano recibió una llamada inesperada: era Carlos Méndez. “La verdad, no me la esperaba”, afirma recién aterrizado en Salamanca para acabar de rematar la preparación de la pretemporada que arranca el lunes. “No te voy a negar que fue una sorpresa más que agradable, al final es mi casa y ni me lo tuve que pensar: era un sí claro”. Después del sí han llegado dos conversaciones telefónicas con Roberto Íñiguez: “Me han transmitido, sobre todo, mucha pasión y sus ganas de hacer las cosas bien. En eso es en lo que estoy ahora, tengo mucha ilusión por empezar junto a él”.

Del Pablo que salió del staff en 2020, al Pablo que regresa ahora hay diferencias: “Más experiencia. Soy la misma persona, pero tengo más bagaje en los banquillos. Lo que sí tengo es las mismas ganas de hacerlo bien y de trabajar, y son muchas”, insiste el técnico canario que se volverá encontrar en cuatro días en el vestuario con Silvia, Maite y Andrea: “Al resto de jugadoras las conozco de haberlas visto y, ahora, de estar analizándolas en partidos actuales y antiguos. El reto que tenemos es precioso y, para mí, no creo que sea una presión, sino que me genera ambición por seguir la línea de estos 2 años”.