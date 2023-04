Más cara que cruz en las rondas a ida y vuelta para el Avenida

El Perfumerías Avenida abre mañana en el Palau de la Seu (21:00 horas, Teledeporte) los playoff por el título bajo el formato de ida y vuelta implantado para las rondas de cuartos y semifinales, desde la campaña 2020/21. “Será complicado, y más en este formato de ida y vuelta. Hay que estar bien dos partidos, no te puedes dejar ir ni para bien ni para mal. Hay que estar muy centrados y focalizados. A preparar la eliminatoria con la única idea de sacarla adelante”, afirmó concienciado Pepe Vázquez nada más saber que el rival era el Cadí La Seu el pasado sábado.

Cada punto, por tanto, va a contar y mucho. Y si hay un club que sepa de qué va esto es el Perfumerías Avenida: 25 eliminatorias bajo el formato de ida y vuelta tiene a sus espaldas. En todas las competiciones, además: Copa de la Reina, Copa Ronchetti, Eurocup, Euroliga y la misma Liga Femenina. Dónde ahora debe dar el do de pecho a ida y vuelta en busca no sólo del título de Liga, sino también del billete para jugar la próxima edición de la Euroliga Femenina que no tiene garantizado.

El balance bajo este formato para el conjunto de Würzburg es muy favorable, pero no infalible. En 16 ocasiones logró imponerse en el global de puntos a sus rivales (en todas las competiciones citadas, además) y en 9 cayó eliminado. De hecho, la historia de los encuentros de ida y vuelta comienza con un triunfo en la ida, pero, al fin de cuentas, una eliminación, la de los octavos de final de la Copa de la Reina de la 1993/94.

Luego llegaron otras dos eliminatorias más en este torneo el curso siguiente; 7 en la Copa Ronchetti, 10 en la Eurocup e incluso una en la Euroliga Femenina, que utilizó este modelo de clasificación en la campaña 2020/21, en el sistema de ‘burbuja’ implementado por el coronavirus, en el que las charras eliminaron al Spar Girona.

En la Liga no sabe lo que es caer eliminada bajo el formato de clasificación por mayor número de puntos anotados. Cuatro eliminatorias superadas y los ocho choques disputados ganados.