Maite Cazorla (base del Perfumerías Avenida): “Tenemos respeto a los rivales de esta Final Four pero no miedo. Vamos a por todas”

La canaria Maite Cazorla (Las Palmas, 23 años) afronta su primera Final Four de Euroliga y lo hace con los nervios típicos de la antesala de una gran cita, pero con la experiencia de haber disputado muchas finales con las categorías inferiores de la selección española y de haber jugado una Final Four de la NCAA. Hace dos años, en abril de 2019, la base canaria se convirtió en la primera jugadora española en jugar la espectacular final a cuatro de la NCAA disputada en Tampa con Oregón. “Tenemos mucho respeto por los rivales a los que nos vamos a enfrentar pero no miedo”, reconoce en las horas previas antes de partir hacia Estambul para disputar la tercera Final Four del Perfumerías Avenida.

–Semana de Final Four de la Euroliga femenina, semana muy especial...

–Estamos muy ilusionadas y con muchas ganas de viajar ya a Estambul. Salimos el miércoles por la mañana y estamos deseando que llegue ya para empezar el viaje.

–Estos últimos días de descanso después del maratón de partidos que arrastran les habrá venido bien para recargar pilas...

–Nos ha venido genial para descansar y poder entrenar sin partidos. Además las jugadoras tocadas han tenido más tiempo para ir recuperándose para la Final Four y así podrán llegar del mejor modo posible.