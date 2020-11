Leo Rodríguez amplía su contrato con Perfumerías Avenida hasta final de temporada

La jugadora canaria, antes de partir hasta la ciudad valenciana, reconocía estar “súper contenta” con la decisión de ampliar su estancia en Salamanca, si bien no pierde la filosofía del equipo, “tenemos que ir más que nunca día a día, no por el hecho de tener o no contrato, si no por la situación que estamos viviendo, disfrutar del siguiente reto sin pensar en el futuro”. Leo, en su segunda etapa en Avenida, asegura que “siempre tuve la intención y las ganas de regresar aquí, Salamanca es mi segunda casa, el primer sitio en el que jugué profesionalmente tras la universidad, el primer lugar en que jugué Euroliga...” Tras su retorno, Leo reconoce que “hay cosas que no han cambiado, para bien, en el club, pero sí noto más profesional, un staff diferente y siguen cuidando mucho a las jugadoras. La ciudad, eso sí, está más vacía, por desgracia”. Apostó firmando un contrato temporal, “y me ha salido bien. Estoy muy feliz de ayudar al equipo y haberlo hecho ya ganando la Supercopa como lo hicimos”, concluye Rodríguez.