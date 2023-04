Las dudas del CB Tormes tras el descenso de LEB Plata

La derrota contra el Morón el pasado sábado en Würzburg aguó las pascuas a La Antigua CB Tormes. Se confirmaba su descenso un curso después de lograr el ascenso a la LEB Plata (tercera categoría del baloncesto nacional).

El paso de las horas no logra mitigar el disgusto: “Todavía duele”, dice el presidente del club, Carlos Darío Lavado. “Nos tenemos que tomar todavía una semana de descanso para, con más calma, abordar la situación. El miércoles tendremos una reunión de la directiva con el staff, que marcará los pasos que daremos a partir de ahora”, desvela la hoja de ruta del conjunto de Würzburg a partir de ahora.

Que, eso sí, no cierra la puerta “a nada”: “Ya veremos donde está el futuro del primer equipo, si en la Liga EBA, que es en la que nos toca jugar por el descenso, u otra vez en la LEB Plata, porque hay alguna plaza que queda vacante o se produce una reestructuración de la misma Liga, tal y como se ha propuesto”, señala.

“De cualquier forma de esta experiencia tenemos que aprender”, afirma. “Se ha hecho cosas muy bien y cosas mal, que, deportivamente, nos han llevado a descender. A mí me ha llenado mucho ver los últimos minutos de partido con más de mil quinientas personas en Würzburg aplaudiéndonos. No hay un pabellón con más gente en toda la Liga que el nuestro, eso dice que Salamanca quiere este baloncesto masculino. Todo lo que hagamos a futuro está asentado desde la base de la cantera, hay jugadores del CB Tormes en la selección española y la Regional está plagada de jugadores de la casa. Además, esta temporada hemos tenido tres jugadores locales en LEB Plata, que no es algo que pasa en todos los sitios”.