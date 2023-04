Las cuentas del Avenida para terminar primero en la liga regular este sábado

El Perfumerías Avenida cierra este sábado (a partir de las 19:00 horas, en el pabellón de Würzburg) la fase regular de la Liga Femenina. Y lo hace con mucho en juego. Tanto, que en estos 40 minutos sabrá si acaba la Liga en primera, segunda o tercera posición. Y va un mundo entre un puesto y el otro. No es para nada lo mismo tener el factor cancha de cara durante toda la pelea por el título —cuartos, semifinales y final— que tan solo en la primera de las tres rondas eliminatorias.

No depende, eso sí, de sí mismo el conjunto salmantino. Necesita que al menos uno de sus dos rivales por el liderato, el Valencia (que llega a esta jornada 30ª de Liga en primera posición) y el Spar Girona, pinche para poder optar a escalar en la tabla.

Si no lo hace ninguno de los dos, por mucho que el conjunto de Pepe Vázquez se imponga al Jairis murciano, acabará la fase regular en la posición que ya tiene ganada, que es la tercera.

“A día de hoy la clasificación no está en nuestra mano. Lo que sí está en nuestro mano es luchar y hacer un buen partido, que es al final el objetivo que queremos. Tenemos que mirar a largo plazo, es un choque, como lo ha sido esta semana de entrenamientos, para corregir errores y seguir creciendo de cara a lo que viene. Clasificatoriamente no depende de nosotros y seguir creciendo”, afirmó ayer el técnico del Perfumerías Avenida, Pepe Vázquez. Quien no dudó en descubrir que las cuatro sesiones llevadas a cabo por su equipo han sido “entrenamientos reales para preparar los playoff”: “Había que hacerlo porque luego es jugar, recuperar y preparar el siguiente partido. Estos días nos han servido para cargar la energía de las jugadoras tanto a nivel físico como táctico. En estas sesiones hemos mirado más a largo plazo”.

Este último choque, a parte del aliciente clasificatorio, tiene también una alta carga emocional: el adiós de la leyenda Erika de Souza, enrolada esta última campaña en el Jairis. “Erika es una jugadora súper querida aquí, va a recibir el mejor de los homenajes. Y, por nuestra parte, el mejor homenaje es hacer un partido serio. Cuando toque la parte del homenaje (que se hará entre la presentación de los equipos y el comienzo del partido) lo abordaremos porque es y será una jugadora especial”, afirmó el técnico perfumero.

LAS CUENTAS

Valencia Basket

-Si gana: Acabará la Liga en primera posición, pase lo que pase en el resto de partidos. Es el único que depende de sí mismo.

-Si pierde: Se abren varias opciones. Si pierde y tampoco ganan ni Avenida ni Girona, será primero. Si pierde y el Avenida no gana acabará la Liga en primera posición; pero si pierde y gana Avenida será segundo siempre que no gane Girona y tercero en caso de triple empate.

Spar Girona

-Si gana: Tendrá que esperar a saber qué hacen tanto el Valencia como el Perfumerías Avenida. Si gana y ganan los otros dos acabará 2º; si gana y pierden los otros dos acabará la Liga el 1º, si gana y pierde el Valencia pero gana el Avenida acabará la Liga 3º.

-Si pierde: Solo tendrá opciones de ser 2º o 3º. En función de lo que haga el Avenida. Si pierden las charras mantiene la plaza y sino cederá una.