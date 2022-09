Las canteranas del Avenida que viven un máster de baloncesto y de vida

Paula Oliva, Vera García y Angélica Martín son las tres canteranas que están ayudando de manera encomiable al Perfumerías Avenida durante la pretemporada y están recibiendo un cursillo acelerado de baloncesto, pero también de vida, compartiendo momentos que quedarán para siempre con sus compañeras profesionales.

Las tres relataban lo que están siendo estas semanas, con los mejores y peores momentos.

Vera García ya es una ‘veterana’: “Soy un año mayor y ya conocía a bastantes, así que ha sido todo más llevadero. El partido contra el Gernika y el viaje a Asturias, que además metí un triple, fueron geniales, y el peor momento fue reincorporarme después de la covid. Gulbe es súper cercana con las pequeñas y nos ha dicho que somos sus mejores amigas”.

La cadete Paula Oliva está realizando un gran trabajo y reconoce que está siendo “mejor de lo que esperaba. Reisingerova me ha sorprendido porque no sabía que era tan maja y he cogido mucha confianza con ella, mientras que Vilaró es la que más me vacila. He aprendido a seguir siempre adelante”.

Angélica Martín coincide con su compañera en que Andrea Vilaró es “la que más nos vacila. La pretemporada ha sido mejor de lo que me esperaba, pero también más dura. Lo pasé mal con un ejercicio en el que no parábamos de correr y también con los primeros días. He aprendido sobre todo a mejorar los pases y la concentración”.