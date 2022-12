La canadiense Bridget Carleton aterriza en Salamanca

Aterrizó el sábado por la noche, vio a sus compañeras este domingo a mediodía y esta mañana ha sido oficialmente presentada. Menos de 48 horas intensas para la última incorporación de Perfumerías Avenida, la canadiense Bridget Carleton que hoy ya ha pronunciado ante los medios sus primeras palabras como nueva jugadora azulona.

La componente del mejor quinteto del pasado Mundial llega a Salamanca con toda la ilusión del mundo y dispuesta para comenzar a ayudar al equipo desde ya mismo.

Casi como un golpe de “buena suerte” ha definido Jorge Recio, presidente del club, la llegada de Bridget a Avenida, “el mercado estaba muy complicado y por fin hemos tenido la buena suerte de que saliera su nombre”. Ante esa aparición, “ni Roberto ni yo tuvimos ninguna duda y se hizo todo en cuestión de un par de días, por lo que agradezco mucho su rapidez y que se decidiera por Avenida, sabemos que tenía otras ofertas”, explicaba el presidente azulón.

Jorge se mostraba “muy contento”, con la llegada de la canadiense, una jugadora “de muchísima calidad de la que nuestro ex entrenador Víctor no ha dicho nada malo”, como reconocía Recio.

“Todo se ha decidido muy rápido”, comenzaba relatando la protagonista, “cuando apareció esta oportunidad, estaba emocionada, ser parte de un club tan grande es una gran oportunidad para mí”, explicaba Bridget. Las consultas a su entrenador en Canadá, Víctor Lapeña, no se hicieron esperar, “sólo me ha hablado cosas buenas del club, de la ciudad, me encanta España. Me ha dicho que la Liga es de un nivel muy alto”, reconocía Carleton. En esas frenéticas 48 horas, la nueva azulona ya ha tenido tiempo para conocer a sus compañeras, “anoche fuimos a cenar sushi para irlas conociendo”, explicaba. Además, ya las ha visto en acción, “el ambiente es genial para jugar al baloncesto, me ha impactado el apoyo de los fans y cómo las chicas trabajan duro, es un gran ambiente para ser parte de él”. Sabedora de la exigencia defensiva, Bridget está más que preparada, “es curioso porque mi carrera ha ido evolucionando en esa dirección. A mí me encanta defender y en la WNBA casi se me conoce más por esa faceta”, concluía la canadiense.

Para su nuevo entrenador, Roberto Íñiguez, “seguramente Bridget no sea sobresaliente en algo, pero es notable en todo”. Más allá de sus cualidades deportivas, “me gusta su cultura, creo que se va adaptar fácilmente a nuestra idea y nuestros valores, y eso es fundamental. Para mí es muy importante que sientan que este club es diferente por afición, ciudad... y creo que ella concuerda perfectamente con todo ello”, finalizaba Roberto.