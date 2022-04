Karlie Samuelson: “Más que como hermana, la vuelta de Lou me emociona como jugadora”

A Karlie Samuelson [Fullerton, Estados Unidos, 1995] se le han acumulado todas las emociones juntas esta semana, que no es una cualquiera en el calendario de su equipo (el Perfumerías Avenida): primero, porque está ante su segunda oportunidad para ganar la Euroliga Femenina; y, segundo, porque su hermana (Katie Lou) está de vuelta. Casi nada.

–¿Qué le dice la fecha del 8 de abril y la ciudad de Estambul?

–Pues una fecha y una ciudad que me emocionan. Es volver a jugar una Final Four y eso me produce muy buenas vibraciones.

–¿Y la del día 10?

–Que es la fecha de la final, que es lo que esperamos, estar en ella [ríe].

–Estar en una Final Four es un sueño, estarlo dos temporadas de manera seguida, ¿qué es?

–Es orgullo; me produce exactamente eso, orgullo. Esta Euroliga, en comparación con la de la temporada pasada que fue en formato burbujas, ha tenido fase regular y eso hace más difícil y le da más valor al hecho de jugar la Final Four. Hemos tenido meses muy complicados, viajes dificilísimos y eso le da mucho más valor a estar en Estambul.

–¿Y ganarla que sería? ¿Se ha imaginado ese momento en el que Silvia Domínguez levanta la copa?

–¡Sí! Imaginarme a Silvia levantando una copa es fácil porque tiene muchas fotos haciéndolo [ríe a carcajadas]. Ojalá lo haga. Lo cierto es que, como decía, hemos pasado por muchas cosas esta temporada, como tener que jugar contra Girona en cuartos después de que los equipos rusos fueran eliminados; fue algo que nos hizo readaptarnos y superarnos. Ahora mismo solo espero ganar a Sopron para poder hacer realidad ese sueño que todos tenemos de ganar.

–¿Qué daría, o que locura haría, Karlie Samuelson por ser campeona de la Euroliga con el Perfumerías Avenida? Sus celebraciones siempre son tan especiales como divertidas.

–Es algo que es mejor no pensarlo. Lo cierto es que debemos coger la oportunidad que se nos presenta por delante, porque estar dos veces seguidas en una Final Four es muy complicado. Y por encima de eso creo que disfrutarla al máximo. Es lo que tenemos que hacer.

–Deja claro que estar en Estambul es el premio a una temporada dura y de mil avatares (bajas, covid, calendario asfixiante...).

–Sí. Nos hemos superado un año más; nos hemos impuesto a las lesiones, a los viajes, la temporada es ese símbolo de los survivors —supervivientes— de la película de los ‘Juegos del Hambre’ que hacemos, porque nos sentimos un poco así. Tanto la ciudad, como el club, como las jugadoras estamos muy orgullosas, y que para nosotras es un premio merecido.

–Teniendo en cuenta eso, que desde enero tiempo para nada más que para jugar, con los resultados vistos (la Copa ganada); ahora, con una semana para preparar la Final Four y estando todas, ¿qué se puede esperar?

–Es muy importante para nuestro cuerpo y nuestra cabeza esto que dices. Hace mucho tiempo que no teníamos dos entrenamientos seguidos para preparar un partido y para afrontar una cita como la Final Four es muy importante.

–¿Qué le da Roberto como entrenador al equipo para sacar resultados increíbles con todos los hándicaps con los que se ha topado?

–Tiene mucha experiencia y recorrido en la Euroliga. Confiar en él y trabajar con él es muy sencillo porque te transmite esa seguridad y ves que el equipo es capaz de hacer las cosas que ha terminado haciendo, que es estar en dos Final Four. Es una parte vital para nosotros.

–¿Se imaginó el primer día que pisó Salamanca que iba a estar tanto tiempo y que le iban a pasar tantas cosas?

–No me imaginaba nada, ni tener temporadas tan extrañas, ni el covid, ni mucho menos disfrutar de dos Final Four seguidas, que es lo más importante de todo este periodo.

–Por último, sin entrar a cuestionar ni cómo ni por qué (así lo ha solicitado el club) del retorno de Lou al equipo, ¿qué sensación le ha producido ver a su hermana en el vestuario después de dos meses? Ella le ha dicho a su técnico que esta “orgullosa” de usted.

–No voy a descubrir nada, para mí es muy emocionante, pero más que como hermana porque esté como jugadora, porque al final es importante para nosotras. Es buena jugadora, es buena chica, nos llevamos bien... Es muy importante que todo el equipo esté junto para abordar la Final Four.