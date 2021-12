Kahleah Copper: “Estoy muy contenta en Salamanca”

Estoy tratando de adaptarme tanto al equipo como a la ciudad. Nunca he sido una jugadora de salir mucho, me gustaba simplemente ir a la tienda a comprar y dar un paseo con Sonny, pero ahora sí estoy tratando de salir e ir con las compañeras a comer, y eso seguramente me ayude también fuera de la pista.

Es muy importante para este equipo poder entrenar. En mi caso necesito sentir a las demás jugadoras para tener más química con ellas y a eso no me ha dado tiempo. Aún así, creo que el cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo, tratando de la mejor manera posible de buscar entrenamientos entre tanto trabajo. Espero que cuando tengamos el parón de Euroliga durante las navidades podamos tener más entrenamientos y conocernos mejor.

Sí, gracias a ello me he hecho amiga de un panadero que se llama Alberto y me da de comer cosas riquísimas, estoy encantada. También he podido conocer así a Pablo, que me ha cuidado al perro estas semanas de viajes.

Me siento muy bien, estoy muy contenta en la ciudad. Vivo en una zona buena, en el centro de la ciudad. Me encantan mis compañeras, mis entrenadores y la gente está siendo muy agradable conmigo.

Dos de las tres mejores anotaciones de la temporada en Euroliga son suyas, pese a que solo ha jugado por ahora tres partidos (antes del de Riga). ¿Esperaba estar a este nivel tan alto desde tan pronto?

No me lo esperaba para nada. Al llegar aquí tan tarde sí que tenía que tratar de adaptarme de una manera más rápida. Necesitaba un descanso después de todo lo que he vivido en la WNBA y de ganar el campeonato, sabía que me tendría que adaptar más rápido, pero evidentemente no me esperaba tener un impacto tan rápido en el equipo.

Sus porcentajes de tiro son altísimos, ¿cuánta confianza le ha dado ganar el anillo y el MVP de la final de la WNBA?

Pienso que ganar un campeonato lleva tu confianza a un nivel que nunca te lo esperas e incluso ese reconocimiento del MVP me ha hecho pensar en lo que soy capaz de hacer. Me ha hecho darme cuenta de que soy una buena jugadora, que puedo llegar muy alto. Incluso teniendo esas dos semanas de descanso he pensado en ello y vengo aquí con mucha más confianza.

¿Es más fácil para usted motivarse en los partidos de la Euroliga, en los que el equipo depende más de su rendimiento, que en los que juegan en la Liga Femenina?

Pienso que para una jugadora competitiva como yo siempre es fácil estar motivada. Siempre lo estoy, pero evidentemente cuando hay competidoras de tanto nivel como hay en la Euroliga motiva un poco más.

Supongo que de todos modos tampoco permite Roberto Íñiguez mucha relajación, ¿no?

¿Relajarse, qué es eso? Entrenar a sus órdenes es genial, es muy bueno tener a un entrenador con tanta pasión y que quiere más incluso de lo que yo quiero para mí misma. Es importante tener entrenadores capaces de motivarte, que le pongan tanta pasión, porque hacen que les sigas.