Kahleah Copper, en su presentación por el Avenida: “Vengo al mejor club de España”

Un día después de llegar a Salamanca e incorporarse a los entrenamientos, Kahleah Copper ha dado este martes sus primeras palabras como jugadora del Perfumerías Avenida. Al fin y al cabo, compareció en una rueda de prensa acompañada por Jorge Recio y Roberto Íñiguez, presidente y entrenador del club respectivamente.

“Estoy emocionada por estar aquí, tenía muchas ganas. He tenido un viaje muy fácil desde Nueva Jersey, en un vuelo directo. Ha sido muy cómodo, pero ahora es verdad que me siento cansadísima, me costará unos días adaptarme al nuevo horario y estar dispuesta”, ha asegurado la estrella estadounidense, que explicaba también los motivos por los que quería jugar en España. “Había escuchado que es un lugar muy agradable, solo había estado una vez antes, jugando contra Girona en mi primer año como profesional. Vengo al mejor club de España, a tratar de competir de nuevo por un título. Sé que el entrenador es muy bueno, que es un equipo profesional, y por eso me decanté por estar aquí”, ha añadido Copper.

La jugadora norteamericana ha tardado en incorporarse a las filas del Perfumerías Avenida debido a su excelente actuación en la WNBA, competición en la que consiguió el título y el premio a la jugadora más valiosa de la final. “Ha sido impresionante. Como aquí, hemos pasado por muchas adversidades. Empezamos con siete victorias y siete derrotas, nos costó mucho tener a todas las jugadoras, como ha pasado en Avenida, y a partir de ahí ha sido algo increíble llegar al campeonato”, ha explicado la estrella azulona.

Además, ha reconocido que tiene muchas ganas de vivir su primer partido en Würzburg: “El propio staff técnico en la WNBA me había hablado de que este es un lugar en el que hay grandes aficionados y por eso estoy esperando empezar”.