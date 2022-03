Jorge Recio, presidente del Avenida: “Pensábamos que ya no podía salir mal nada más y siempre había algo peor”

Jorge Recio era este lunes un hombre muy feliz, no había más que ver su cara acompañado por sus hermanos. El trabajo de estos meses en los despechos junto a su inseparable Carlos Méndez, ausente en el acto, ha sido enorme para intentar ir solucionando todos los problemas que iban surgiendo. Al final, “todo ha tenido una gran recompensa”, afirma.

–Más allá de lo deportivo, ¿qué ha significado esta Copa de la Reina?

–Todo, además de ser la última nos ha traído muchos recuerdos de la primera, que también fue en Valencia. Y ha sido muy difícil contra unos grandes rivales, nos ha costado sacarla. Los dos primeros partidos y la final contra un Girona muy mejorado con una estrella de la WNBA, y la hemos logrado sacar porque este equipo está hecho de otra pasta. Van todas a una y lo han conseguido.

–Ustedes siempre hablan de que lo importante es estar en las finales.

–En los últimos veinte años de Copa solo nos hemos perdido tres y eso tiene mucho valor. Estar ahí y pelearlas. Si pierdes una es que la has jugado. No llegar sí que lo considero una pequeña decepción, aunque depende de cómo llegues. El equipo no estaba para ninguna alegría, iba muy justito por lesiones, todo lo que ha pasado, los aplazados... Y hemos sacado dos meses magníficos, no solo por la Copa, sino sacando todo lo que hemos jugado desde el partido contra el Ekaterimburgo, menos uno en Gerona que por circunstancias se perdió.

–Hablamos del gran trabajo de las jugadoras y el cuerpo técnico, pero la labor en los despachos debe hacer sido una locura.

–De locos, la gente no sabe ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hemos sufrido para encauzar todo. Íbamos tomando decisiones día a día sin saber si iban a ser las mejores o las peores pero había que tomarlas. Yo estoy agotado de cabeza y del día a día, viendo a ver qué problema iba a salir: no podías decir que ya no podía salir mal nada más y siempre había algo peor. Y acabas agotado, pero aquí estamos celebrando una Copa.

–¿Cuando algo cuesta tanto sabe mejor?

–Sí, porque no llegas como si fueras un rodillo, aunque Avenida nunca lo ha sido. Es por el trabajo del día a día y eso se demuestra en la pista y en los despachos cuando van surgiendo problemas. Es muy complicado, pero seguimos con muchas ganas e ilusión.

–¿Y ha sido más especial por volver el público?

–Está claro, el peor título de mi vida fue la Supercopa en Bilbao que no pudimos ni saludar al equipo, fue tan triste... El año pasado en la Liga pudimos meter algo en la final, pero una Copa con gente es muy bonita y se oía a los casi 400 salmantinos. En los partidos previos todos iban contra Avenida y en la final se hizo justicia deportiva también en la grada y se ganó.

–¿Qué puede decir de Copper?

–Que es una fuera de serie. Sabe qué es ser una profesional y ha entendido perfectamente la filosofía del club. Sabe que si hay un problema te vamos a dejar que lo soluciones pero luego tienes que venir, no ha puesto en jaque a nadie. Es una profesional de 10 como todas las que tenemos en este momento.

–Y ahora llega la ‘Final Four’.

–¿Cuántos equipos de España se conformarían con estar en ella aún no ganando ningún título. Nosotros tendremos ese placer y hemos ganado la Copa y asegurado la Euroliga. Todos estos meses sufriendo han tenido recompensa.