Jorge Recio: “Avenida mantendrá el bloque para buscar éxitos como los de la temporada pasada”

Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, además de presidir el club salmantino tiene un reto y una misión todas las temporadas y es la de mantener el nivel competitivo del conjunto charro para situarlo en la lucha por estar en lo más alto.

–Otra temporada más con el reto de mantener el nivel competitivo...

–Siempre trabajamos para llegar al máximo y la pasada campaña fue muy buena con dos títulos en España y el subcampeonato de la Euroliga, pero más que centrarnos en listones lo que queremos es seguir creciendo con un equipo joven.

–El proyecto con Roberto Íñiguez es a tres años pero en el primero ya se han visto los resultados...

–Nadie esperaba que en la primera temporada consiguiéramos tantos objetivos en esa línea. El primer año de Roberto ha sido bueno, el segundo esperamos que también y después del tercero ya valoraremos lo que hemos hecho. Tenemos una plantilla joven y con proyección y eso también significa que el año pasado estuvimos más acertados en los fichajes.

–Se mantiene gran parte del bloque y sigue Íñiguez ¿mucho terreno ganado en cuanto a compenetración y grupo?

–Intentamos muy pronto las renovaciones y es que si estamos en un proyecto a largo plazo no podemos después del primer año no mantener el bloque de gente joven que tenemos. Hemos hecho un buen trabajo en los despachos consiguiendo esa continuidad. Ahora para esta temporada tenemos el equipo con un año más de crecimiento y de conocimiento ya que el hecho de haber llegado a la final de la Euroliga o la campaña que hicimos les ayuda a crecer como jugadoras. Este año tenemos más experiencia en ese sentido y muchas ganas.

–¿Qué esperan en el tema del público para esta temporada?

–Estamos a la expectativa. Es un problema grande y es que con la última medida de aforos en pabellones y estadios vemos que se nos reduce el porcentaje de aforo con respecto a los últimos meses de la temporada pasada que estábamos en una situación peor en la pandemia. Ahora, con la vacunación por suerte estamos mejorando y estos porcentajes en estadios y pabellones son muy reducidos pero queremos esperar ya que esta primera medida es para agosto. Lo que no comprendemos es que el aforo en otros actos públicos en recintos cerrados como una obra de teatro tenga menos limitaciones que nosotros. En el deporte, como no nos hemos quejado mucho durante la crisis parece que no nos ha afectado y sí nos ha afectado mucho.

–La pasada campaña fue histórica y la afición no la pudo disfrutar...

–Fue una pena que un año tan bonito casi no pudieran disfrutar del equipo. Nos pasó de todo. Una primera burbuja sin público, otra con muy poco aforo, nos desalojaron el pabellón en una final en casa... Nos pasó de todo. Vamos a esperar a sacar los abonos para ver si las medidas se flexibilizan en septiembre y es que Avenida es su afición. Siempre nos han ayudado a conseguir muchas cosas juntos.

–¿Y si llega la Federación Española de Baloncesto (FEB) y quiere a Roberto Íñiguez como nuevo seleccionador nacional tras la salida de Mondelo?

–Bastantes problemas tienen ahora como para ponerse a tomar esas decisiones. Nosotros siempre estamos con la selección y les deseamos lo mejor aportando jugadoras. Roberto es muy de cumplir sus proyectos y tiene contrato. Si fuera presidente de la FEB claro que pensaría en él y es que técnicos con su nivel no hay muchos por su calidad y por sus méritos.