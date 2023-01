Inexplicable derrota del Avenida en Francia cuando ganaba de 18 en el último cuarto (71-64)

Inexplicable, dura y grave derrota del Perfumerías Avenida en Francia. Un Avenida que tenía el partido controlado a 8 minutos del final cuando mandaba por 18 puntos. Lo que pasó después tiene mucho menos que ver con el baloncesto que con el tema mental, en el que las jugadoras salmantinas se están mostrando increíblemente frágiles esta temporada. Y lo sucedido en Mont de Marsan puede ser o el golpetazo definitivo o servir de una vez por todas para que el equipo reaccione, a no ser que lo que se está viendo en demasiados partidos sea lo que puede dar y hay que dejar de ponerse la venda en los ojos. Lo que para cualquier otro grupo no es más que algo intrascendente, para las de Íñiguez se convierte en un obstáculo insalvable: una canasta fallada, una pérdida o una personal suponen un torpedo al ánimo colectivo, ya constantemente tocado en estos meses de la 2022/23. La prórroga a la que se llegó tras el hundimiento perfumero casi iba a ser intrascendentes, porque las propias protagonistas, los animosos espectadores galos y todos los que pudieron ver el choque a través de YouTube tenían claro lo que iba a pasar en el tiempo extra: que el Basket Landes iba a ganarlo. Frente a un Avenida que solo fue capaz de anotar 2 puntos en los últimos 8 minutos de los 40 reglamentarios y 6 más en la prórroga (3 de tiro libre y 3 más en un triple ya a la desesperada de una Crvendakic que aunque lo intenta todo no es ni la sombra de lo que se espera de ella).

El conjunto salmantino no tuvo respuesta ni en la cancha ni en el banquillo ante la que se le iba viniendo encima en el último cuarto. Ni en cuestiones tácticas ni en la cabeza. Todo el carácter y la personalidad que las de Íñiguez demostraron solo tres días antes en Zaragoza con un tremendo ambiente en contra, se diluyeron como un azucarillo en un café ardiendo. Es lo que hay, y quizá hay que empezar a asumir la realidad. De nada sirve pensar en lo que pueda pasar en unos meses, con los títulos en juego, si el Avenida no es capaz de resolver la situación en el día a día. Eso que tantas veces repite el técnico vitoriano y que a veces parece exagerado, cobra más vigencia que nunca. Porque si las salmantinas no se hacen fuertes en el aspecto mental, no habrá soluciones.

La derrota ante el Basket Landes -primera victoria de las galas en su casa- trae además efectos clasificatorios. Era una de las canchas en las que se podía pensar sacar algo positivo y ya es un triunfo menos con el que se cuenta de cara a intentar luchar por estar en los cuartos de final.

De nada sirvió el buen primer cuarto y el espectacular segundo. Ni un tercero muy serio, en el que aunque se empezaron a complicar las cosas, se mantenía la renta (llegó a ser de 19 puntos) que hacía imposible pensar en nada que no fuera ganar el partido. Pero sucedió todo lo contrario. No había más que ver las caras de las jugadoras, aunque fuera a través de la pantalla, para temerse lo peor. Muchas no querían saber nada de tener el balón en sus manos, y las que sí se atrevían, o se la jugaban cuando no tocaba o no tenían suerte en el tiro (muchos se salieron de dentro). Pasaban los segundos y disminuía la diferencia a favor de las charras. Y el Basket Landes pensaba: ¿Y si sí? Y a 44 segundos del final empataron. Y a la canasta de Cazorla respondió la talentosa Fauthoux con otra. Y llegó la prórroga y con ella el final para el Avenida.