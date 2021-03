Las dos clasificaciones para la ‘Final Four’ tienen un nexo de unión , pese a que ni el técnico ni los países donde se lograron ni los resultados fueron los mismos: y es que se lograron a domicilio. Lejos de ese pabellón Würzburg donde se comenzaron a fraguar las gestas en ambos casos. Por eso el choque de este viernes tienen ese plus de histórico y especial para el feudo charro y para la propia ‘marea azul’ (pese a que el aforo esté reducido y acotado por las normas covid): y es el de ser la primera vez en la que el Perfumerías Avenida logra certificar ser uno de los cuatro mejores de Europa rodeado de su gente, de su afición. Resulta curioso que ese ‘título’ no se haya celebrado en Würzburg cuando en este mismo escenario se han ganado Ligas, Copas o Supercopas... Pero el deporte es así y hoy es ese día para cumplirlo y completar el palmarés de grandes gestas que atesora el pabellón salmantino.

“El Avenida tiene un nuevo capítulo que escribir para sus futuras memorias. Y además tendrá que hacerlo en letras de oro, porque lo conseguido está al alcance de muy pocos. El equipo salmantino logró la clasificación para la ‘Final Four’, un honor reservado para los cuatro equipos del continente”, arranca la histórica crónica de LA GACETA del 21 de febrero del 2009 escrita desde Hungría: era la primera vez que el conjunto perfumero se metía entre los cuatro conjuntos mejores de Europa , hito que esta misma tarde puede volver a repetirse. Para ello, entonces, al equipo salmantino le bastó con tumbar al Mizo Pécs por 76-81 —la eliminatoria era a partidos y no a puntos como sucede en la actual Euroliga por el covid— en el primer choque en suelo húngaro. La historia después se escribió en más letras de oro en el Multiusos Sánchez Paraíso: fue la primera vez.

En la tercera participación del Perfumerías Avenida el objetivo inicial no era ni mucho menos acabar entre los cuatro primeros: los cuartos estaban marcados como el techo al que aspirar de manera real. Y una vez ahí, al conjunto charro no es que le diera un mal de altura sino todo lo contrario. El equipo salmantino logró a la primera la clasificación para su primera Final Four con un encuentro trabajo (76-81) fue el marcador final en el que Le’Coe Willingham, Anke de Mont y Snow con sus 20, 18 y 17 puntos fueron las artífices principales del histórico triunfo en Pecs.