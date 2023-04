Erika de Souza se despide del baloncesto este sábado en Würzburg

Hace 22 años que Erika de Souza aterrizó en España. “Fue en Valencia, tenía 19 años y me quisieron hacer un contrato de cinco, yo les dije: ‘quita, quita, que quiero vivir la vida...’. Y, mira, después de toda una vida me voy habiendo jugando allí, en el Barça, ahora en Murcia, donde hace un poco más de calor que en Salamanca (ríe) y allí”, afirma la pívot brasileña.

Ahora tiene 41 años y se despedirá este mismo sábado en el que es el pabellón de su “alma” siendo una verdadera leyenda. “Lo de Würzburg fue un flechado desde el inicio. Como rival recuerdo lo que me apretaban y ya como jugadora del Perfumerías lo que me querían. Todo eso creo que fue fruto de la admiración y el cariño que nos hemos tenido. Pasar de ese odio deportivo al amor real que nos tenemos es de las cosas más grandes que me han pasado”, afirma la pívot que señala como “una bendición de Dios” que el último choque de su carrera sea en Salamanca. “Es irme con mi gente. En mi casa. Eso es impagable. Una gran recompensa”, dice emocionada.

La brasileña se va habiendo defendido la camiseta del Avenida en dos etapas (de 2010 a 2012 y de 2016 a 2019), habiendo disputado un total de 212 choques. O lo que es lo mismo, ser la sexta jugadora con más partidos en la historia del club; con un marchamo extra: ser la extranjera que más veces ha defendido al Perfumerías Avenida. “¿Qué soy la extranjera con más partido? No lo sabía. ¡Me voy súper feliz!”, recupera el tono Erika de Souza (2.347 puntos anotados para el conjunto de Würzburg), antes de marcar sus dos “mejores días” con la camiseta azulona: “Lo de la Euroliga es el hito de mi vida. Ganar ese título con este club... Pero si te digo la verdad el mejor partido de mi vida en Salamanca fue la Copa de la Reina que ganamos en 2019, salí desde el banquillo, algo que no esperaba, y acabé siendo la MVP y ganando el título. Lo recuerdo como su fuera ahora: qué partido”, afirma pese a haber hecho choques tan inmensos como aquel de la campaña 2010/11, en el que anotó 29 puntos al Ros Casares; los mismos que le hizo al Gran Canaria seis temporadas después.

“Me cuesta asimilar que me voy, pero todo llega. Y yo me voy habiendo disfrutado tantísimo de este deporte, y habiendo ganado más que perdido”. Su palmarés con el Avenida así lo dice: 1 Euroliga, 3 Ligas, 4 Copas de la Reina y 3 Supercopas.