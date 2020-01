El Perfumerías Avenida se da un festín de reinas para comenzar el año (89-37)

Si un encuentro termina con 52 puntos de diferencia no ofrece muchos datos para el análisis, pero sí que puede dejar algunas sensaciones, que es lo que sucedió en el enfrentamiento entre el Perfumerías Avenida y el Ciudad de La Laguna. Cuando se supo que el conjunto canario no iba a poder contar ni con D’Andra Moss, ni Lyndra Weaver ni Vionise Pierre-Louis estaba claro que el primer choque del año en Würzburg no iba a tener mucha historia. Sí sirvió para el prometedor debut de Temi Fagbenle o que Jewell Loyd y Tiffany Hayes sigan en la búsqueda de sus mejores prestaciones para cuando su papel sea decisivo con los títulos en juego.

Demasiado hizo el Ciudad de La Laguna con aguantar estoicamente, gracias a la zona que colocó de principio a fin, durante la primera mitad, en la que todavía tenían físico las cinco jugadoras más ‘sanas’ de Claudio García y el Avenida estaba negado con los triples, muchos de ellos bien tirados, anotando solo 3 de los 16 que se intentaron.

Miguel Ángel Ortega lleva todos estos meses intentando por activa y por pasiva que todas las componentes de la plantilla se suban al carro y con Fagbenle, la última en llegar, no iba a ser menos. Pese a llevar solamente un par de entrenamientos con sus nuevas compañeras, el técnico la sacó de inicio y las primeras sensaciones no pudieron ser mejores, llegando al descanso con 10 puntos (casi sin fallos), 5 rebotes y 2 recuperaciones. Después pagó la falta de actividad y el desconocimiento de los conceptos tácticos perfumeros. Para arreglar ambas carencias las próximas semanas van a ser fundamentales antes de que llegue lo bueno.

También se vio de inicio que podía ser un buen día para Loyd, que veía el aro tinerfeño con un triple (al cuarto intento charro) y una bomba que obligaba a las visitantes a parar por primera vez el partido. Con 6 puntos de renta en cada uno de los dos primeros cuartos llegó el Avenida al descanso (37-25).

Quedaba por ver cuánto aguantaría el cuadro tinerfeño ante el empuje local y las dudas se disiparon enseguida: las de Ortega movieron el balón con mucha mayor velocidad, la defensa no llegaba, y en cinco minutos el Perfumerías Avenida había metido más triples, cuatro, que en toda la primera parte. El de Vilaró ya hacía que prácticamente doblara a su rival en el marcador: 50-28. Al final del tercer cuarto, y tras otro triple, ahora de Maite Cazorla, ya no hacía falta ponerle el prácticamente: 64-30.

Las canarias se habían quedado en los 30 puntos del minuto 26 tras una canasta de Atkinson (la máxima anotadora de la Liga Femenina se quedó en 8 puntos en Würzburg cuando promediaba más de 20) y así siguieron hasta el comienzo del último periodo, antes de un parcial de 17-0.

Fueron los minutos de una Tiffany Hayes que empieza a entender lo que es jugar en el Avenida. Tuvo el premio a su trabajo durante todo el partido con varias canastas seguidas, cuando su velocidad era muchas marchas mayor que la de las visitantes. Todas tuvieron su momento de gloria y no iba a ser menos Inés Santibáñez, que ante el ánimo de sus compañeras y los aficionados no lo dudó a falta de unos segundos para irse sola contra tres oponentes y forzar una falta, para transformar el segundo tiro libre y cerrar el partido con el 89-37.