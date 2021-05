El Perfumerías Avenida renueva a la holandesa Emese Hof

La pívot holandesa Emese Hof continuará en el Perfumerías Avenida tras llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Sus movimientos bajo el aro han encandilado partido a partido a la afición perfumera. Una apuesta interior de futuro que ya se ha convertido en una realidad, brillando con luz propia con grandes actuaciones en su primer año de Euroliga, donde ha sido una de las mejores irrupciones, como FIBA destacaba, con 8 puntos y 6 rebotes de media por partido, cifras muy similares a las conseguidas en España con apenas 20 minutos de juego.

Emese ha encontrado en Salamanca y en Avenida el lugar ideal para desarrollar su talento tras su periplo universitario en EEUU y podrá continuar, con sólo 24 años, su crecimiento en la competitividad de la liga nacional y la mejor competición continental.

Tras alcanzar el acuerdo, la holandesa ha declarado: “Me quedo porque me encanta este lugar, los aficionados, tenemos un gran equipo... He disfrutado mucho estos dos años”. Y es que, tras terminar la universidad, Emese considera que “he tenido mucha suerte, no me quedaría tanto tiempo si no me encantara donde estoy y creo que puedo seguir creciendo como jugadora, soy afortunada que el primer lugar profesional al que he ido fuera Salamanca. Es que es un lugar fantástico”. Precisamente, esa posibilidad de aprender ha ayudado a tomar la decisión, “tenemos un gran grupo de jugadoras y staff y siento que puedo seguir aprendiendo de todos ellos, no sólo como jugadora, si no como persona y tener buena química como hemos tenido este año, ayuda”, sentencia la interior holandesa.