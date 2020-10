El Perfumerías Avenida regala a sus aficionados una exhibición de buen baloncesto (89-49)

El Perfumerías Avenida no desaprovechó la ocasión de disfrutar y hacer disfrutar a los aficionados que acudieron este miércoles a Würzburg después de una larga espera de siete meses. El equipo que entrena Roberto Íñiguez va a currar mucho pero también se lo va a pasar bien por la alegre forma que tiene de actuar en la cancha. Que las salmantinas iban a ganar al Campus Promete, y seguramente por una diferencia importante, casi nadie podía ponerlo en duda, pero si además se hace en franca progresión y dando espectáculo, pues mejor que mejor. La gente tiene muchas ganas de volver a pasárselo bien y con gente como las Samuelson, Hayes, Milic y compañía la diversión está asegurada, como en las buenas películas.

Cinco minutos fue lo que tardó el Avenida en acostumbrarse al nuevo escenario, mirando a las gradas y no viéndolas repletas de aficionados vestidos de azul. Pero los que fueron a Würzburg se merecían la mejor de las interpretaciones y para estas alturas de temporada la que protagonizaron las charras no estuvo nada mal. Especialmente la que transcurrió desde el minuto 5 hasta el descanso. El parcial de ese cuarto y medio lo dice todo: 45-16. Pero mejores todavía fueron las sensaciones.

Lou Samuelson no recuperó la sonrisa porque aunque las cosas no le fueron demasiado bien en Estados Unidos nunca lo pierde, pero seguro que hacía mucho tiempo que no se lo pasaba tan bien en una cancha de baloncesto y además acompañada por su hermana. Un triple de Karlie fue la que dio inicio a la exhibición perfumera, que iba a alargarse hasta el final del segundo periodo. Llamarán la atención los números, como ese 10 de 12 en triples (alguno más se falló, pero la gente de las estadísticas también necesita rodaje: supuestamente la menor de las Samuelson hizo dos mates antes del descanso) o la colección de asistencias, pero seguro que el entrenador se fijó más en la forma de defender de las suyas, tanto en la lectura de los movimientos como en la intensidad con la que eran ejecutados.

Y mientras tanto, Lou a lo suyo, con 16 puntos en menos de medio partido. Faltaba una invitada a la fiesta. Hayes, que lleva sólo unos días en Salamanca, pero a la que Íñiguez quiere ir metiendo poco a poco en dinámica. En dos minutos 7 puntos de la norteamericana, que parecía una velocista cuando a falta de 3 segundos para el descanso robó la bola casi en su zona para salir corriendo y antes de que sonara la bocina poner el 53-22 de la primera parte.

Después bajo el ritmo anotador, porque el acierto no podía ser tan elevado y porque el Campus Promete, como buenamente pudo, intentó parar la sangría.

El Perfumerías Avenida aprovechó para que otras jugadoras fueran cogiendo sensaciones, como Umi Diallo, que volvía a jugar después de sus problemas en el hombro, o la júnior Paula Suárez, a la que el técnico no se cansa de dar minutos por su trabajo durante todas estas semanas, personalizando el de todas las canteranas, cuando el primer equipo necesitaba su ayuda.

Al final, Lou Samuelson tuvo tiempo de firmar su quinto triple de la noche con una acción espectacular, bailando alrededor de su defensora. Lo mejor de todo, pensarían los que fueron a Würzburg, es que pasado mañana tendrán una nueva oportunidad de volver a ver a su equipo, que en estos tiempos que corren no es poco. 89-49, el marcador en el regreso a casa.