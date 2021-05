El Perfumerías Avenida busca en Würzburg su séptimo título liguero

El momento culminante de la temporada ha llegado: será a partir de las 19:00 horas en el pabellón de Würzburg (Teledeporte en directo), que en esta ocasión no tendrán que abandonar los aficionados de manera precipitada para no saltarse el toque de queda. El Perfumerías Avenida busca su séptimo título de la Liga Femenina frente a un Valencia Basket que no se lo va a poner nada fácil, como ha demostrado a lo largo de todos estos meses. El salmantino y el valenciano han sido los dos mejores equipos de esta atípica campaña, marcada por la influencia del coronavirus, y ambos han logrado ya importantes éxitos, pero el que gane esta tarde-noche quedará como el gran campeón de una de las ligas más emocionantes y disputadas en mucho tiempo.

Van a ser los últimos 40 minutos del curso (salvo que vuelva a haber una prórroga, como suele suceder cuando se enfrentan el Avenida y el Valencia) y prometen sensaciones de alto voltaje por los duelos que han ofrecido a lo largo de la temporada. Parece complicado que el campeón lo vaya a ser por una amplia renta, porque tanto las de Roberto Íñiguez como las de Rubén Burgos han demostrado agarrarse a la pista en cualquier situación.

Un veteranos como club contra un novato, pero los dos contaban en verano como candidatos a estar en la final formando parte del trío con el Spar Girona. Un Avenida muy renovado e insultantemente joven bajo la dirección del laureado Roberto Íñiguez, que llegaba para poner los cimientos de un nuevo proyecto. Enfrente, un Valencia Basket en su tercera temporada en la máxima categoría, pero con el gran apoyo de uno de los clubes más importantes de la ACB, dinero incluido, para confeccionar una plantilla ganadora.

Charras y valencianas han completado caminos muy parecidos: en la Supercopa ganó el Avenida y el Valencia no llegó a la final; en la Copa de la Reina el equipo salmantino se quedó en semifinales y el ‘taronja’ cayó en la final contra el Spar Girona; y los dos lograron un gran éxito en Europa: el Valencia Basket conquistó la Eurocup y el equipo de Roberto Íñiguez se llevó el subcampeonato cediendo únicamente frente al casi inalcanzable Ekaterimburgo.

Y el que se lleve la Liga Femenina será el mejor, aunque el que pierda no se pondrá poner ningún pero porque solamente puede ganar uno, aunque lo más justo es que ambos se llevaran el título.

Los técnicos dicen que será un encuentro para las jugadoras, con un alto nivel en ambas escuadras, pero aunque se quieran quitar protagonismo, los ajustes que introduzcan también van a tener una importancia capital para decidir el campeón.

El Valencia Basket, que no sabrá hasta el último momento si podrá contar con Laura Gil aunque sea pocos minutos, dio un importante paso ganando la pasada semana en Würzburg, pero cuando más complicado lo tenía, el Perfumerías Avenida resurgió el domingo con todo en contra para llevarse el triunfo en la Fonteta y devolver la final a Salamanca para que el título se decida en un pabellón de Würzburg tan acostumbrado a estos acontecimientos. Será un ambiente diferente, porque en lugar de los 3.000 de otros años únicamente podrá haber unos 700 por las restricciones impuestas por el coronavirus, pero Íñiguez y sus jugadoras saben que van a tener detrás a todos los demás desde sus casas.