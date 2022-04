El hijo pródigo del USAL La Antigua quiere el ascenso a LEB Plata

Álvaro Sánchez Ollero es uno de los salmantinos del USAL La Antigua, que tras completar una temporada de ensueño en su grupo de Liga EBA (27 triunfos y solo tres derrotas), buscarán el ascenso a LEB Plata del 12 al 15 de mayo.

La historia de este escolta salmantino de 19 años es la del hijo pródigo, ya que con 15 años se marchó a Murcia a jugar en la cantera del UCAM Murcia y este curso regresó a Salamanca al club en el que se había formado. “Con 15 años hice una prueba con el UCAM Murcia y me ficharon. He crecido mucho como jugador y llegué a subir a entrenar con el equipo de ACB”, explica, mientras que apunta a que esta temporada no empezó del todo bien y decidió regresar a Salamanca.

“No estaba cómodo y para estar así prefería volver a casa con mis padres”, describe el jugador del USAL La Antigua, que en cuanto se puso en contacto con el club salmantino no encontró problemas en volver también a su casa baloncestística.

De sus vivencias en Murcia destaca que compartía equipo en Liga EBA con el UCAM Murcia con Alex, hermano menor de la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo. “Vino a ver al equipo un par de veces. Fue emocionante estar con él”, asegura Álvaro Sánchez Ollero.

Ahora, el USAL La Antigua busca su regreso a LEB Plata y es que los salmantinos quieren ir cargados de ilusión a la fase de ascenso. “Nos quedan dos semanas para la fase y estamos trabajando para llegar a buen nivel físico, mental y de juego”, apuntala el joven salmantino que sueña con el ascenso a LEB Plata.