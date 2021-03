No se le puede poner ningún pero a la temporada del Avenida, que no conoce la derrota después de haber disputado 33 encuentros entre todas las competiciones. El cuerpo técnico tenía marcado en rojo en el calendario llegar a estas fechas a pleno rendimiento (en dos semanas se juegan el pase a la Final Four de la Euroliga) y parece que lo han conseguido a pesar de todos los contratiempos en forma de lesiones, aplazamientos y algún contagio de coronavirus. La Copa de la Reina es especial porque no permite ningún fallo y las salmantinas tendrán que darlo todo para ganar.