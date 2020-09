El entrenador del Aquimisa Carbajosa explota por la pretemporada: “El club tiene que ser más profesional”

El entrenador del Aquimisa Carbajosa, Jesús Gutiérrez, no está nada contento sobre cómo está evolucionando la pretemporada del conjunto salmantino que militará en LEB Plata y ha explotado. “El club se tiene que profesionalizar más ya que durante esta pretemporada nos está pasando de todo. Los jugadores y el cuerpo técnico somos profesionales y estamos haciendo todo lo posible pero después nos encontramos con que cada día para entrenar pasa alguna cosa que nos impide hacer nuestro trabajo”, sentencia el técnico del Aquimisa Carbajosa.

“Los viajes no se hacen en condiciones, el otro día solo pudimos entrenar a mitad de pista, voy con mi entrenamiento preparado y no sé si vamos a poder entrenar...”, añadió Jesús Gutiérrez, que insistió en que moderó sus declaraciones a este diario ya que no quería crear más problemas al club. “Mejor no digo más, pero la situación por la que vamos en esta pretemporada no es la adecuada...”, asegura el técnico. En pretemporada, Aquimisa Carbajosa viaja en furgonetas en vez de en autobuses para ahorrar costes y el pabellón de Carbajosa está en obras que alteran el ritmo de enttrenamientos.

“La situación sanitaria está siendo complicada pero el club necesita ser más profesional. Yo solo soy el entrenador pero quiero que me dejen hacer mi trabajo”, apunta enfadado.

La directiva, representada por Javier Sánchez ‘Cooper’, contesta al técnico. “No es la situación idónea por el coronavirus y las obras del pabellón y estamos teniendo problemas pero al menos poder estar entrenando aunque estén las obras en el pabellón es un logro. Cuando finalicen tendremos la estabilidad que queremos todos”, indica ‘Cooper’, que reconoce que el Aquimisa Carbajosa se trata de un club en crecimiento. “Es cierto que nos puede faltar profesionalización pero estamos dando pasos para ello”, apuntala.

El Aquimisa Carbajosa juega esta tarde un amistoso en El Plantío a las 20.30 horas en Burgos ante el UBU Tizona de LEB ORO.