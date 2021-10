El duro mensaje de Roberto Íñiguez a sus jugadoras: “No somos un equipo y nos vamos a comer los mocos”

Roberto Íñiguez compareció tras el partido frente al Gernika visiblemente enfadado y antes de responder a las preguntas quiso dejar un mensaje: “Lo mejor ha sido el público y que hemos ganado; lo peor es que somos un grupo de gente que se reúne e intenta jugar al baloncesto, pero no somos un equipo y nos vamos a comer los mocos. Ahora mismo tenemos un nivel mediocre y esto es lo que hay”.

Después, al responder, siguió expresando lo que sentía: “Tenemos todo a un nivel mediocre, la única jugadora con la que estoy contento es con Silvia Domínguez, el resto no me valdrían para ningún equipo de los que he entrenado. No tienen mentalidad, se han acomodado, no tienen hambre ni foco y no pueden jugar dos partidos seguidos. Y no sé por qué, no tengo ni idea”.

Pese al enfado de su técnico, el Perfumerías Avenida consiguió ganar con más de veinte puntos de diferencia frente al Gernika. El conjunto charro cuenta sus partidos por victoria, al igual que el Cadí la Seu y el Valencia.