El CB Tormes cae ante un Ávila que fue muy superior desde el inicio (82-67)

El CB Tormes no pudo conseguir la victoria en su visita a la ciudad amurallada de Ávila y cayó en un duelo en el que los locales fueron muy superiores desde el salto inicial. Al término de los primeros diez minutos el marcador reflejaba un 27-22, que era la antesala de un segundo cuarto para olvidar de los salmantinos. En él, los charros no tuvieron una gran fluidez en el ataque, y no encontraron situaciones claras de tiro, muestra de ello fue que tan solo pudieron conseguir once puntos en diez minutos, una pobre cifra que les llevó a marcharse al descanso con una distancia de 12 puntos respecto a los abulenses.

Tras la reanudación, se vio una pequeña reacción de los de Óscar Nuñez, pero nunca pudieron acercarse demasiado en el marcador. En un último periodo también ganado por el Ávila se terminó un partido con dominio por parte de los locales, que finalizaron los cuarenta minutos con un marcador favorable de 82-67.

LA FICHA

Ávila (27+18+19+18): Ibrahima Diagne (16), Álvaro Tebar (13), Janssens (5), Tomas Hampl (11), Jaume Lobo (19) —cinco inicial—, Juan Castro (6), Mayorga (-), Iván Sánchez (1), Radosavljevic (2) y Ander Pérez (9).

CB Tormes (22+11+21+13): Massaley Jr (16), Sandro Gacic (13), Miroslav Jaksic (17), Moore II (11), Pau Monroig (-) —cinco inicial—, Dani Barriuso (2), Okafor (2), Jorge Morán (-) y Vukcevic (6).

ÁRBITROs: Julio César Alonso Díez y Saul Pérez Hernández. No hubo ningún eliminado por faltas.