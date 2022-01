El calendario al rojo vivo que tiene por delante el Avenida

“Ya vamos viendo la luz al final del túnel...”, resoplaban este jueves en el seno del pabellón de Würzburg tras tener ya en su mano 7 nuevos negativos que hacen que el bloque que encabeza la Liga Femenina en su fase regular, y que está a un solo choque de ser equipo de cuartos de final en la Euroliga Femenina, vuelva a poner su maquinaria en funcionamiento después de tener que frenar en seco el pasado 2 de enero tras detectarse un brote covid que ha obligado en estos 14 días no solo a no entrenar, sino a suspender dos encuentros de Liga y uno de Euroliga, y a mover en el calendario, por ello, otros dos choques de la fase regular de la competición doméstica. En total, cinco encuentros reubicados en el tiempo con el calendario jugando a la contra en un rompecabezas imposible que le obligará, finalmente, a tener que jugar cada 72 horas (viajes inlcuidos). No les queda otra.

De los encuentros que han tenido que modificar su fecha y horario inicial, cuatro ya tienen acomodo seguro: el primero de ellos, el de este mismo sábado (20:30 horas) en Würzburg ante el Reyer Venezia; el siguiente, el aplazado del pasado miércoles ante el BLMA galo, quedó fijado por las partes y la FIBA este jueves y que se disputará el próximo 29 de diciembre en Francia. Mientras que los dos encuentros de Liga Femenina que el conjunto de Roberto Íñiguez debe de jugar en suelo canario (Gran Canaria, primero, y Tenerife después) han quedado fijados para los días 3 y 5 de febrero. Es decir, en un plazo de 49 horas entre el inicio de uno y otro (el de Canarias está fijado a las 19:00 horas y el de Tenerife a las 20:00), con el único fin de aprovechar el vuelo de ida y de vuelta. Esa semana será una tortura, un verdadero infierno, para el conjunto perfumero —y no solo por estar cinco días fuera de casa—, ya que a los dos choques de Liga suma otro más el martes, ante el transatlántico Ekaterimburgo en el último encuentro de la fase de grupos de la Euroliga Femenina.

La exigencia de tres partidos en tan solo 120 horas vendrá prologada por un mes de enero también ‘salvaje’ para las de Íñiguez por la entidad de los 6 rivales a los que se va a enfrentar en tan solo quince días, cinco de ellos, de Euroliga; y el único doméstico, es el Valencia Basket... Palabras mayores. Todo.