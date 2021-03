Baloncesto con gel, mascarilla, con vestuarios limitados y demás medidas para prevenir el coronavirus pero la pelota volvió a ir al aire en el salto inicial. El fin de semana comenzaron las competiciones autonómicas de baloncesto. “No teníamos miedo pero sí algo de respeto pero se han jugado 15 partidos en la provincia y Salamanca capital y no ha habido ningún incidente”, explica Fernando Vázquez, delegado provincial de la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL).

Además del baloncesto, el balonmano autonómico también arrancó la competición aunque ya lo hubieran hecho meses atrás aunque después de la primera jornada tuvieron que frenar la competición por el virus. El que no acaba de arrancar es el fútbol base. “La clave de que arranquemos nosotros o el balonmano y no el fútbol es que nuestras ligas acaban en un campeonato de España y en su caso no. Ojalá pueda volver cuanto antes también el fútbol y es que el virus no entiende de campeonatos de España y ellos además juegan al aire libre”, sentenció Fernando Vázquez.

El protocolo COVID en el baloncesto autonómico está bien marcado y su cumplimiento ha sido “total”, según Fernando Vázquez. “Solo pueden acceder los 12 jugadores que estén en el acta, los árbitros y los cuerpos técnicos. Solo hay un vestuario para el equipo visitante. Después, uso de mascarilla incluso cuando juegan y el uso constante del gel”, detalla Vázquez, el mismo que indica que los niños han acatado las normas de forma rigurosa. “Por lo que he visto y he preguntado a los árbitros no se bajaban la mascarilla, algo que pensábamos que se podía dar”, argumentó Fernando Vázquez, que añade que los niños “estaban como locos por volver a jugar, aunque sea con mascarilla durante el partido”.