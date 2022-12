El Avenida vuelve a ofrecer su peor versión y cae con claridad ante el Girona (74-48)

Hay maneras y maneras de perder y el Perfumerías Avenida eligió este miércoles la peor manera de hacerlo en el pabellón de Fontajau. Hace 10 días también perdió allí contra el Spar Girona en un partido liguero, pero lo hizo compitiendo al máximo a pesar de un mal inicio y solo le privó de la victoria su falta de acierto en los últimos minutos. Lo de este miércoles no tuvo nada que ver: las salmantinas se parecieron demasiado casi desde el principio y hasta el final al equipo que hace unas semanas iba dando tumbos en la competición doméstica. El Avenida no fue capaz de competir en ningún momento contra un rival que salió al choque mucho más concentrado, intenso y agresivo y con eso le bastó. Hablando de baloncesto se podría aludir a las pérdidas (20), el bajísimo acierto en los tiros (33% en los de campo) o la diferencia en el rebote (42 a 27), pero lo ideal sería saber por qué el equipo de Íñiguez dio varios pasos atrás y se salió de ese camino adecuado que parecía haber cogido.

Ni siquiera se puede poner como excusa la ausencia (por motivos personales) de Bridget Carleton, aunque es verdad que se notó en la rotación y se echaron de falta sus virtudes en ataque.

El inicio fue un espejismo, con una Michaela Onyenwere que solo dio el nivel en los dos primeros minutos, aunque el resto de sus compañeras no lo hicieron mucho mejor. Para muestra una Maite Cazorla que en unos instantes ya había perdido un par de bolas (la tónica constante del equipo durante todo el encuentro) y se tenía que ir al banquillo, incapaz de frenar a Gardner. Es verdad que el criterio arbitral para señalar los contactos no parecía el mismo, pero eso tampoco se puede poner como excusa. Terminó con un apretado 17-13 el primer cuarto y todavía no se podía saber que el resto del choque iba a tener a un Avenida irreconocible.

Los balones se perdían por no tener concentración en los pases, dándolos cuando no tocaba, o simplemente se caían de las manos. Y sin conseguir mandar nunca en el partido era imposible tener opciones. Las salmantinas solo fueron capaces de anotar 6 puntos en todo el segundo periodo (sendas canastas de Crvendakic y Cazorla y dos tiros libres de Nogic), mientras que el Spar Girona no bajaba en ningún momento su intensidad porque hacía tiempo que habían olido la sangre.

Y en la segunda mitad no cambió nada. Solo había que ver las caras en el banquillo a través de las imágenes de televisión para darse cuenta de que lo mejor era que el encuentro terminara cuanto antes. Las catalanas no estaban dispuestas a tener piedad y Gardner se aprovechaba de la colaboración de Cazorla y Nogic para anotar varios puntos de una tirada y poner un +22 en el marcador. Un ejemplo bien claro de lo que pasó ayer fue la última jugada del tercer cuarto: con 10 segundos por jugarse ni Leo Rodríguez se enteró, ni ninguna compañera se lo advirtió, que se acababa el tiempo, y sonó la bocina sin ningún intento ni de lanzar.

Y todavía quedaban 10 minutos. Llegó entonces una acción ‘caliente’ cuando Vilaró cometió un par de faltas sobre Gardner y la norteamericana reaccionó de malos modos. Antideportiva para la perfumera y técnica para la del Girona. Hasta el fina la ventaja catalana no dejó de aumentar y el partido finalizó con la máxima de +26.

La contundente derrota de este miércoles en Fontajau debe servir para aprender a un Perfumerías Avenida que, sin embargo, cierra la primera vuelta de la fase de grupos como colíder junto al Sopron y al Famila Schio, con 5 triunfos y 2 derrotas. Habrá que seguir peleando por los cuartos de final.