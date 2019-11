El Perfumerías Avenida ha cedido el liderato de la Liga Femenina a un Spar Girona que se ha impuesto con claridad y merecimiento en Würzburg por 55-68. Es la cuarta victoria consecutiva de las catalanas en los enfrentamientos directos, que han demostrado haber cambiado la dinámica, este domingo con merecimiento y con un mayor carácter, que hasta hace no mucho era una de las principales armas del conjunto charro.

El Avenida no ha estado mal en la primera mitad, gracias especialmente a su trabajo atrás, pero tras el descanso, en cuanto ha cambiado el panorama, no ha sido capaz de sobreponerse y no ha tenido más remedio que estrellarse de bruces contra la realidad, con un Girona mucho mejor. Las salmantinas jamás han conseguido encontrar la manera de atacar la defensa catalana, que les ha impedido correr a lo largo de todo el encuentro.

Como se esperaba, los dos equipos salieron a la pista más centrados en tareas defensivas y en controlar las pérdidas, y era el talento el que provocaba las primeras canastas, con Hayes y Loyd turnándose en el Avenida y Mendy en el Girona, haciendo los primeros 11 puntos de las catalanas.

Mientras tanto, saltaban las primeras chispas entre Coulibaly y cualquiera que se le pusiera por delante, y la pívot visitante fue la peor parada al tener que irse al banquillo durante unos minutos al recibir un golpe. Poco después terminaba el primer cuarto con 18-16 en el electrónico.

El segundo mantuvo la tónica, aunque con peores porcentajes todavía en los lanzamientos de dos, fruto seguramente de la intensidad atrás de ambos equipos, y durante algunos momentos el choque se convirtió en un correcalles, por lo que aumentaron las pérdidas de salmantinas y catalanas. Después de dos canastones de Loyd, Hayes daba la máxima renta a las de Ortega con el 27-20 justo antes de que Coulibaly recibiera la tercera falta y estuviera a punto de pagarlo con uno de los árbitros, que prefirió no echar más leña al fuego. Al descanso, el Avenida mandaba por 4 puntos tras llevarse también el parcial (11-9) del segundo acto.

Al regreso de vestuarios el Avenida no ha sido capaz en ningún momento de encontrar el ritmo de juego que más le convenía, siempre teniendo que atacar en estático, y por el contrario Palau iba poco a poco haciéndose con el mando y encontrando las mejores opciones para el Spar Girona, mientras que Coulibaly, ya más calmada, era la dominadora de las dos zonas. En 6 minutos las salmantinas solo lograban hacer dos puntos y gracias a un rebote ofensivo de Hof. Solo fueron 8 en todo el cuarto y en el minuto 30 las catalanas tenían el mando (37-39).

Las de Eric Suris tenían el partido donde querían y ni siquiera se sintieron intimidadas con dos triples de Vitola y Samuelson. El partido llegaba a sus últimos 6 minutos con 3 puntos de renta para las visitantes y Ortega volvía a sacar a la primera unidad (con Cazorla por Silvia) para intentar dar la vuelta a la situación. Pero nada más lejos de la realidad: el Spar Girona respondía con un parcial de 0-7, encontrando canastas muy cómodas, y veía ya el triunfo muy cerca (45-55, min. 36).

Ni siquiera hubo un atisbo para la reacción con 4 puntos seguidos de Silvia Domínguez. No era el día de las salmantinas, que se vinieron abajo en cuanto se les complicó el encuentro, y el Spar Girona se marchó de Salamanca como justo vencedor.