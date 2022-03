El Avenida trata de convencer a Lou para que regrese para la recta final

El Perfumerías Avenida no tira la toalla en el caso Lou Samuelson. La norteamericana sigue en EEUU aludiendo a una lesión en la espalda que le impide regresar a la disciplina salmantina, pero en el Avenida no pierden la esperanza de que pueda acabar regresando para el final de temporada. “Nos dicen que la han detectado una lesión y que no puede venir, pero nosotros lo vamos a seguir intentando que pueda acabar la temporada con nosotros”, explicaba ayer Carlos Méndez, gerente del Perfumerías Avenida, mientras que reconocía que la situación podría cambiar con la clasificación para la Final Four de la Euroliga.

“Vamos a seguir intentando convencerla para que al menos termine la temporada con nosotros. Es una oportunidad histórica la que tenemos en esta Final Four y contar con ella sería importante. Pero no solo en esas fechas, ya que su ausencia provoca que el resto de la plantilla tenga que acumular más carga de minutos”, argumentó Méndez, el mismo que admite que la información que llega de su entorno es escasa, pero que no dejarán de insistir en que vuelva a jugar por el bien del club salmantino.

Con respecto a la posibilidad de acoger la Final Four en Salamanca, Carlos Méndez reconoce que las opciones son remotas. “Estamos intentando buscar financiación, pero es un evento muy potente que económicamente no podemos albergar sino es con ayuda”, insistió el gerente del Perfumerías Avenida.

Sopron (Hungría), Praga y Estambul son las ciudades que optan a albergar la Final Four, además de Salamanca. Al estar la capital salmantina casi descartada, la gran cita del baloncesto femenino continental iría a una de esas tres ciudades. Estambul contaría, en principio, con menos opciones por el hecho de haber albergado la Final Four de la temporada pasada. El plazo de presentación de proyectos finaliza hoy, por lo que en los próximos días la FIBA tomará la decisión sobre dónde se jugará el máximo título europeo el Perfumerías Avenida del 8 al 10 de abril.