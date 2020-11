El Avenida sufre más de la cuenta pero termina venciendo a Gernika (72-64)

El Perfumerías Avenida sufrió de lo lindo para sumar y seguir en la Liga. El conjunto de Íñiguez tuvo que sudar lo que no está escrito para imponerse a un Gernika que planteó una emboscada en toda regla en la que el Avenida cayó sin disimulo, pero de la que logró salir con vida gracias a un triple de Katie Lou a tres minutos del final (cuando peor pintaban las cosas), que acabó por decidir el encuentro.

Para cuando el partido se resolvió, el lets go de Roberto Íñiguez al quinteto justo antes de que la bola saliera disparada al aire quedaban muy lejos. Katie Lou ganó el salto y el Perfumerías Avenida firmó un primer minuto de eso, de lets go. Y ya. El ritmo supersónico al juego que trataba de ponerle Hayes no encontraba respuesta en el resto. Y aún así, el Avenida se vio con 5 puntos de ventaja para empezar. Al Gernika la desventaja le duró un visto y no visto. En lo que de verdad tuvo la bola en sus manos y empezó a trenzar un baloncesto en el poso de lo bien aprendido para diluir a ese Avenida del “¡vamos!” inicial. Un parcial de 0-9 puso el partido en el sitio del que ya no se movió: en un puño. A Íñiguez verse cuatro puntos abajo no le gustó ni lo más mínimo y paró el partido con un tiempo muerto en el que le dejó claro a su equipo lo que hacía falta: “Más agresividad”. La charla le sentó bien al equipo que volvió a ponerse por delante en el marcador a base de rebotes cazados por Hayes y de un baloncesto deletreado más a cuchillo, en vertical sin trenzar en torno al perímetro. De ahí, el 17-16 con el que se cerró el primer cuarto, que valió de guía para los tres cuartos que se venían por delante.

Por si al Avenida le quedaban dudas, Buch se sacó de la manga un triple para arrancar el segundo periodo. El marcador oscilaba de equipo en equipo sin un dueño claro, hasta que el Avenida emprendió el trabajo de la hormiguita en busca de asentarse en el partido. Le costó 12 minutos de reloj enterarse de verdad de cómo era el partido. Y lo logró fajándose en la pintura. Y así, Hof y Milic empezaban a hacer daño cada vez que se iban al poste bajo. Un triple de Andrea Vilaró disparó al Avenida en el marcador: el parcial era de 9-0. Y llegaría hasta los 15. En 7 minutos el Gernika fue incapaz ya no de anotar, sino de hacer daño en la pintura del Avenida. Un tiro libre nacido de una falta devolvió al Gernika a la lucha de cada punto. 35-20. Y sacó al Avenida de esa senda que parecía buena y sobre la que ya no volvió a transitar. Con el Gernika recuperado para la causa ofensiva, la distancia al descanso no fue ni mucho menos sideral. Porque el partido había que sufrirlo, estaba claro. Los 8 puntos (del 42-34) de renta al descanso se hacían bueno por lo visto...

Y mejores que parecían cuando en un visto y no visto la ventaja se quedó diluida en solo dos... El Gernika enredó entonces el encuentro y descubrió sus cartas. Al Avenida se le esfumó la seguridad defensiva y con ella el colchoncito de la ventaja. Los árbitros vinieron a liar más la madeja con tres faltas consecutivas que desquiciaron al conjunto de Íñiguez. El puñetazo con el que Katie Lou se deshizo del botellín de agua al llegar al banquillo fue el mejor reflejo de que al Avenida le costaba asimilar la emboscada de partido que ya no es que se le dibujara, sino que sufría.

Al periodo decisivo se llegó con un solo punto de ventaja para las de Íñiguez (55-54). Y quedaba lo peor. Volver a verse por detrás en el tanteador tras dos cuartos completos. Arrojo devolvía la ventaja al Gernika. E hizo pasar las de Caín al equipo de Íñiguez a las que la canasta vasca se les atragantó hasta que Katie Lou emergió desde la larga distancia para sacarse un triple que en realidad resultó todo un salvavidas. Y más, cuando Vilaró se sacó una falta de la manga para dar 4 puntos de ventaja que se acabaron ampliando hasta los 8 tras un triple ganador de Silvia Domínguez a 25 segundos del final. 72-64 fue el marcador final. La emboscada del Gernika murió en la misma orilla. Y el Avenida más que el triunfo debe valorar una lección de la que aprender: que sabiendo sufrir y sabiendo sudar, los resultados se acaban logrando.