El Avenida sufre hasta el último segundo para ganar en Gran Canaria (73-75)

El Perfumerías Avenida consiguió su 13ª triunfo liguero en el debut de Pepe Vázquez en el banquillo perfumero en la competición nacional. Fue por 73-75 en casa del Gran Canaria (que solo utilizó a siete jugadoras) en un duelo que las salmantinas pudieron haber vencido con mayor tranquilidad, pero en el que de nuevo tuvieron que sufrir hasta el final, concretamente hasta el último segundo.

Tras desperdiciar una ventaja de 8 puntos en 2 minutos, se les volvieron a aparecer todos los fantasmas de esta temporada -todavía no se han quitado los miedos habituales a pesar del cambio de entrenador- hasta que apareció salvadora Mariella Fasoula para capturar un rebote ofensivo a 8 segundos del final y transformar los dos tiros libres que tuvo tras recibir una falta. Las canarias no se jugaron la última posesión con un posible triple ganador, sino que apostaron por una penetración de Nesbitt para intentar forzar la prórroga, pero falló y recogió el balón bajo el aro charro Carleton, que había sido determinante ya antes, para que jugadoras y técnicos pudieran respirar tranquilos. La alero canadiense fue la máxima anotadora con 12 puntos, mientras que Onyenwere y Cazorla se quedaron en 11 y Crvendakic, algo recuperada, en 10.

El formado por Cazorla, Carleton, Crvendakic, Onyenwere y Fasoula fue el quinteto elegido por Pepe Vázquez para su primer partido al frente del equipo en Liga, pero a los 6 minutos ya lo había cambiado por completo en un partido muy igualado, en el que las pérdidas y los puntos de Hollivay castigaban en exceso. El Gran Canaria lograba ponerse 5 puntos arriba y Vilaró y Gulbe, con sendos triples, evitaban que la ventaja local al término del primer cuarto fuera mayor que el 18-17.

Mejoró en el segundo el Avenida, a pesar de que, como otros días, no entraban tiros que parecían imposibles de fallar. Un triple de Nogic, de lo poco que hizo en el duelo, volvía a dar a las salmantinas 4 puntos de ventaja. Pero no se iban más, entre otras cosas porque Hollivay se aprovechaba de los problemas de faltas de las pivots perfumeras para anotar sin excesiva dificultad. Entre Crvendakic y Carleton que fue muy ‘pilla’ al robar un saque de fondo canario y después anotaba un triple, las de Pepe Vázquez se fueron al descanso mandando 36-42, que no estaba nada mal para lo que se había visto.

Cazorla puso un +8 que obligaba al técnico canario a pedir un tiempo muerto que le dio resultado. En algo menos de 4 minutos se pasó del 40-48 al empate, que rompió Onyenwere justo antes de que Reisingerova cometiera su cuarta falta. Nesbitt y Holesinska respondían desde el triple y el Gran Canaria se ponía por delante (54-51) hasta que Leo Rodríguez contestó de forma similar. El Avenida aprovechó tres tiros libres de Silvia Domínguez (dos al sufrir una falta y otro por la técnica al banquillo) para hacer que el Avenida llegara con 1 punto de ventaja al último periodo, que iba a ser de auténtico infarto.

Las isleñas seguían dominando con claridad el rebote y más con la cuarta falta de Fasoula, ya que Pepe Vázquez, con acierto, la mandó al banco porque prefería perder a Reisingerova, que hasta que fue eliminada cuatro minutos después firmó sus únicos momentos salvables en todo el choque. Carleton fue vital entonces, con un triple, un tapón a Holesinska y otra canasta para dar a su equipo la máxima (+9) a tres minutos del final. Y a 2.14 era 8 la ventaja y el partido parecía más que encarrilado, pero volvió el miedo.

Empató el Gran Canaria con un parcial de 8-0, con triples que no quisieron entrar para las salmantinas y a falta de 29 segundos todo estaba en el aire. Pepe Vázquez pidió tiempo para diseñar la última jugada, que se ejecutó bien a pesar de que el lanzamiento de Carleton no entró y apareció salvadora Fasoula para capturar el rebote y ser objeto de falta. La griega no falló desde la personal, sí lo hizo Nesbitt para forzar la prórroga y el Avenida pudo celebrar una victoria que era vital.