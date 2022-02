El Avenida sufre hasta el último segundo para ganar al Estudiantes (71-70)

El Perfumerías Avenida sufrió hasta el último segundo, y nunca mejor dicho, para sumar su 17º triunfo en 18 partidos ligueros y mantener el liderato con comodidad. Las de Íñiguez, que acusaron muchísimo la ausencia de Lou Samuelson porque no tiene una sustituta clara, no supieron o no pudieron romper el encuentro cuando tuvieron opción para ello y el Estudiantes, que demostró en Würzburg que su buena temporada no es fruto de la casualidad, fue poco a poco creyéndose que podría volver triunfante a Madrid. Al final, la balanza pudo caer para cualquiera de los dos lados, pero fue para el de casa y las salmantinas siguen sumando, que no es poco tal y como está la cosa.

Después de unos días de inactividad competitiva para ambos equipos, los primeros minutos fueron de tanteo, con un constante intercambio de canastas que mantenía el marcador igualado (13-13, minuto 6), hasta que las salmantinas corrigieron algunos desajustes defensivos. Las rotaciones tenían que ser más largas por el menor número de efectivos, pero esa mejoría en defensa hizo que el Avenida se despegara al final del primer cuarto: 27-18.

Al contar solo con tres pivots, Karlie Samuelson tuvo que actuar al ‘4’, con su consiguiente desventaja física respecto a la debutante Vicky Llorente, que lo aprovechaba para firmar 8 puntos consecutivos y obligaba a Íñiguez a cambiar a la británica por Fasoula.

Las salmantinas volvían a escaparse para ponerse 12 puntos arriba, pero lejos de rendirse, el Estudiantes mantuvo su apuesta y contó con una Mariona Ortiz que hizo 12 puntos en apenas 5 minutos, sin que las defensoras locales encontraran la manera de frenarla. El cuadro colegial logró un parcial de 1-9 y la exbase perfumera cerró la primera mitad con un triple y dos tiros libres para demostrar que todavía quedaba partido por delante: 44-42.

Con ese mismo +2 para las de casa se llegó al final del tercer periodo, aunque durante buena parte el mismo el Avenida estuvo por debajo. El relevo de Llorente y Mariona Ortiz lo tomó Carter, con varios puntos seguidos para poner por delante al Estudiantes con una máxima renta de 3 puntos. Íñiguez probó unos instantes juntando a Cazorla y Silvia pero su equipo estaba atascado y durante un tramo las canastas llegaban más por empuje y deseo que por tener las ideas claras. Lo mejor era que las madrileñas no se iban más en el marcador y la defensa volvió a mejorar para que Silvia, con un triple, volviera a poner por delante a su equipo en el minuto 30: 61-59.

Todo indicaba que el choque no se iba a decidir hasta el final y así ocurrió. Fingall era ahora la que aportaba más puntos al Estudiantes y un triple de Karlie, celebrado con rabia, daba vida al Avenida (68-64). Con 71-70 se llegó a los dos últimos minutos tras dos tiros libres convertidos por Cazorla y nadie fue ya capaz de anotar, en unos casos por malas decisiones, en otros por errores, y en algún otro por la buena defensa salmantina agotando la posesión del rival. Se mascó la tragedia cuando Copper no fue capaz de anotar en la última jugada charra y le quedaron 5 segundos al Estudiantes, que salió rápidamente en busca de la canasta, pero se precipitaron entre Gretter y Mariona Ortiz y ni siquiera fueron capaces de lanzar, evitando el Avenida así la primera derrota liguera en casa para mantenerse con claridad al frente de la clasificación de la Liga Femenina.