El Avenida sufre hasta el final de la prórroga para sumar un nuevo triunfo: 80-76

El Perfumerías Avenida se ha impuesto al IDK Euskotren después de una prórroga por 80-76. En un muy mal día de las salmantinas, que han acusado el esfuerzo de la Euroliga, las vascas se lo han puesto muy complicado para conseguir la 21ª victoria en la Liga Femenina. Hayes y Lou Samuelson, con 25 y 23 puntos, han sido las máximas anotadoras en un día con muy poco acierto.

El partido podía complicarse si al principio no salían las cosas bien y pasó. Con un IDK que demostró que había preparado muy bien el choque, el Avenida no tenía su día, no encontraba tiros cómodos y cuando lo hacía los fallaba. Primero fue Coulibaly y después Laura García Salinero las que se aprovecharon de la falta de actitud en la defensa charra para llegar a ponerse 10 puntos arriba mediado el segundo cuarto. Las de Íñiguez intentaban salir adelante como podían, pero al descanso, con el 27-35 en el marcador, les pesaba enormemente el 12 de 37 en los tiros de campo.

Como era de esperar llegó la reacción, puesto que era casi imposible que el Avenida siguiera tan desacertado. Y la mejoría llegó en los dos lados de la cancha. Atrás, con una intensidad nunca vista hasta entonces en el partido y en ataque moviendo el balón con mucha más fluidez. Lou y Hayes empezaron poniendo los puntos y tomó el relevo Milic para un parcial de 25-8 en el tercer periodo que hizo que las charras dieran la vuelta al marcador y llegaran a los últimos diez minutos ganando por 9 puntos.

El IDK no iba a rendirse tan pronto y el Avenida volvió a estar negado ante el aro rival, siendo incapaz de anotar en juego durante los primeros seis minutos del último cuarto. Las vascas igualaron a 57 tras un parcial de 5-14 y a tres minutos todo estaba por decidir. Lou y Hayes volvieron a calentarse, pero nadie era capaz de frenar a Cousseins Smith y a 41 segundos del final seguía la igualada. Y con el empate acabaron los 40 minutos después de que Hayes se liara en la última posesión y tocara prórroga (68-68).

A los 5 minutos extra llegó más entero el Avenida o quizá es que sacó fuerzas de donde no las tenía. Los tiros libres le iban dando vida y un triple de Silvia Domínguez, unido a un par de buenas defensas, parecieron dejar el choque encarrilado con 4 puntos de ventaja a 23 segundos. Pero Cousseins Smith se empeñó en lo contrario y poco después estrechaba la diferencia: 78-76. Hayes falló dos tiros libres y el IDK se jugó la última posesión a intentar forzar una nueva prórroga pero esta vez su base francesa falló. A 2 segundos del final volvieron a hacer falta a Hayes, pero esta vez la norteamericana no falló y el Avenida sumó, con mucho sufrimiento, su 21ª victoria en Liga.