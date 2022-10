El Avenida se mide al Ensino sin tiempo para lamentos

En el Pazo dos Deportes de Lugo, Roberto Íñiguez cerró la pretemporada “aprendiendo una lección”, por cómo discurrió ese último partido de preparación; y este miércoles, disputada la primera jornada de Liga y la Supercopa en el espacio de una semana y visto lo visto, es buen lugar para que el equipo deletree “de pe a pa” esa enseñanza.

Entonces Íñiguez señaló falta de “orden y disciplina” y a eso se tiene que agarrar ahora su equipo para seguir con ese proceso de ensamblaje de esta joven y nueva plantilla. Y más, cuando el equipo azulón apenas sí ha tenido un par de sesiones tras caer ante el Valencia Basket para corregir los errores de la Supercopa; que suman el añadido de la aparición de problemas físicos, como el que sufre Julia Reisingerova que se hizo daño en el pie en una de las últimas sesiones y está pendiente de la evaluación médica correspondiente. Además, Silvia Domínguez sigue aun arrastrando molestias.

Pese a todo ello, la competición no da tregua ni la voracidad de los resultados de este equipo, tampoco. Tres meses lleva sin perder el Perfumerías Avenida en la Liga Femenina, desde el 15 de abril ante el Spar Girona —la derrota fue por un solo punto de diferencia, 79-78—. Desde entonces suma 6 victorias en fase regular (5 el pasado curso) y otras 6 en los playoffs, no cedió un solo encuentro en las series por el título que acabó conquistando.

El rival ante el que seguir esa senda es un Ensino de Lugo, que el conjunto charro se sabe de memoria de la pretemporada, aunque los contextos de la competición cambien los prismas. Y así lo cree Roberto Íñiguez: “Las conocemos, hemos jugado ya dos veces contra ellas. Son un equipo joven con pinceladas de experiencia y les costó arrancar, pero han mejorado”, apunta antes de insistir que todo “va en nosotras”: “No podemos insistir en el rival si no buscamos nuestros objetivos”.

Del mismo modo, concluye Íñiguez, “me gustaría hacer un llamamiento a la gente, que tengan paciencia y apoyen al equipo de este año sin comparar con el pasado. No pensemos que lo de antes era muy bueno y lo de ahora no tanto, porque todo necesita tiempo. Espero que la gente recuerde que el año pasado costó mucho y acabamos haciendo una gran temporada. Y si al final, con trabajo, paciencia, unión y apoyo las cosas no van bien, la culpa será mía y las jugadoras deben estar tranquilas”, dice Íñiguez, que sabe de sobra que el Pazo siempre se le atraganta a su equipo.

Como el Avenida, Ensino es también un equipo en construcción, como demostraron con su mejora entre el primer y segundo amistoso disputados ante las charras, con el acoplamiento de jugadoras claves como Millán o Roundtree, además de la reciente incoporación de Miller que apuntala un interior en el que destacan Giomi o Ginzo.