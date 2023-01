El Avenida se desquita en Würzburg frente al Gernika (73-54)

El Perfumerías Avenida no ha fallado en Würzburg frente al Gernika, uno de los rivales que le había ganado en la primera vuelta, y se ha llevado el triunfo por 73-54. Carleton, con 15 puntos, ha sido la máxima anotadora, secundada por los 12 de Maite Cazorla y Fasoula.

Volvía el Avenida a casa, al amparo de sus aficionados después de cuatro partidos lejos y las jugadoras parecían sentirse más cómodas, cerrando un buen primer cuarto con una ventaja de 6 puntos, empezando Carleton a mostrar que tenía uno de esos días en los que ve enorme el aro rival, por lo menos durante un tiempo. Pero se repitió lo que le está pasando a las salmantinas demasiadas veces esta temporada: en cuanto bajan mínimamente la intensidad (coincidiendo a menudo al llegar las rotaciones) el rival vuelve a engancharse, y más si tiene a una Williams que no paraba de anotar ante Nogic o Leo Rodríguez.

Pero en cuanto se defendió más fuerte volvió a llegar la renta de 6 puntos, que no estaba mal para un partido trabado, hasta que llegaron dos minutos de desconcierto total en los que nadie entendía lo que estaba pasando en la cancha por las decisiones del trío arbitral. El Avenida se quejó de que castigaran con una falta antideportiva a Fasoula cuando era la que estaba en el suelo ‘recibiendo’ y que la que tenía que haber ido al tiro libre no era Williams, pero como los que mandan son los colegiados y no se puede visionar lo sucedido en una Liga Femenina que quiere ser grande pero no pone los medios para ello, pues no queda otra que aguantarse.

Lo peor del partido, con diferencia, fue un arbitraje que no estuvo, ni de lejos, a la altura de los contendientes. El descanso llegó, para calmar los ánimos, con el marcador de 33-30 y 13 puntos de Carleton.

Mejoraron las de Íñiguez en el tercer cuarto, siempre gracias al trabajo atrás, que les permitía jugar en ataque con mucha mayor fluidez, además de haber secado la aportación de Williams. Por 10 puntos llegó a mandar Avenida a pesar de que Carleton se quedó sin acierto y de que los triples de Vilaró o Silvia no entraron para haber aumentado la renta.

Eso llegó después, porque el conjunto charro no estaba dispuesto a llevarse otro disgusto y siguió defendiendo con intensidad, aunque eso costara recibir faltas constantes, lo que hizo que mandara con claridad en el marcador. La victoria no peligró en ningún momento y pudo celebrarse porque había muchas ganas.