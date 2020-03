Ya no habrá que esperar más. La afición del Perfumerías Avenida llevaba once años esperando a poder disfrutar de la Copa de la Reina en casa, después de mucho tiempo viajando por toda España, y ha llegado el momento. Será a partir de las 20:30 horas cuando el equipo salmantino luche contra su propia historia. Dos veces anteriormente ha sido el organizador de la competición y en ambas cayó eliminado el primer día. Parece que la lección está aprendida y no habrá falta de concentración. A ello ayuda también que el rival de esta tarde-noche, el Ensino de Lugo, es el único equipo, además del Spar Girona, que ha conseguido ganarle esta temporada.

Es verdad que el partido de este jueves no se va a parecer en nada a aquel, con las jugadoras salmantinas pensando en irse de mini vacaciones y tras un choque de Eurocup en Gernika. Ese día, sin quitar méritos a las gallegas, el equipo de Ortega rindió a un nivel ínfimo y por eso cayó derrotado ante un rival que está capacitado para poder dar un susto, como demostró también imponiéndose al Girona.

Pero tampoco va a parecerse el debut de este jueves en nada al duelo entre ambos equipos hace unos días, cuando el Avenida sin Jewell Loyd y Temi Fagbenle, se impuso en Würzburg por un contundente 80-50 que pudo ser incluso mayor.

Habrá que ver si las salmantinas son capaces de olvidarse de la presión del anfitrión, porque si mantienen la concentración e intensidad adecuadas, no deben tener problemas para certificar su pase a las semifinales del sábado.