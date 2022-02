El Avenida no echa el freno y vence al Baxi Ferrol por un contundente 85-51

Nuevo y contundente triunfo de un Perfumerías Avenida que únicamente se permitió 4 minutos de ‘relajación’ después del esfuerzo continuo al que se ve sometido. Las de Roberto Íñiguez llevaron a cabo una brillante actuación colectiva con las pocas jugadoras que hay disponibles y sin pensar en echar el freno para guardar fuerzas.

El Baxi Ferrol saltó al parquet de Würzburg con la idea de que el Avenida no tuviera un día demasiado bueno en el lanzamiento exterior, con una zona con distintos ajustes, pero no le salió bien la jugada. Las salmantinas desarbolaron a su rival con continuos triple o, si no, corriendo después de rebotes o capturas.

Solo un parcial de 0-7 al final del primer cuarto maquilló algo el marcador: 22-15. Pero Karlie Samuelson, Vilaró o Leo Rodríguez siguieron martilleando el aro gallego después de excelentes movimientos de balón y la diferencia no dejó de aumentar, situándose en 20 puntos al descanso (49-29), con una Hof haciéndolo todo bien, y los aficionados agradeciendo a su equipo al marcharse a vestuarios el espectáculo que les estaban dando.

El nivel no se pudo mantener, porque con el trabajo hecho las salmantinas bajaron el pistón mientras que el Ferrol aumentó su intensidad y llegó un parcial de 3-15 que apretaba el marcador, aunque sin llegar a temer por la victoria. La circulación era mucho más lenta y los tiros no entraban, aunque después reaccionó Avenida con una pequeña mejora, a pesar del cansancio, para irse 15 puntos arriba al final del tercer periodo.

Y ya no pararon las de Roberto Íñiguez, que volvieron a ponerle al partido un ritmo imposible para las rivales. Volvieron la agresividad y los buenos pases y el Avenida firmó un parcial de 24-5 en el último cuarto para terminar con otra contundente victoria.