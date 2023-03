El Avenida logra 10 triunfos seguidos en Liga y da un nuevo paso adelante (83-46)

El Perfumerías Avenida también jugaba un 8M como el de ayer hace exactamente tres años. La nota que sacaba esculpida en plata era un ‘9’: Silvia Domínguez se encargó de aupar ese sobresaliente al cielo transformado en Copa de la Reina. El equipo de Würzburg se había impuesto de manera implacable (76-58 fue el resultado final) al Spar Girona en un Multiusos Sánchez Paraíso hasta arriba, que impresiona solo con el hecho de recordarlo; por los decibelios de felicidad que nos reventaron los tímpanos a los que allí estuvimos cada vez que Hayes ajusticiaba al conjunto catalán camino de la penúltima —siempre penúltima— conquista en el torneo del KO; y porque, sin saberlo, la última vez en mucho tiempo que hubo tal baño de abrazos y felicidad. Vino el covid y bah... El caso es que ayer desembarcamos en el pabellón de Würzburg, otra vez a la hora en la que miles de salmantinas se echaban a la calle, para jugar un nuevo partido.

Este sin un título de por medio, pero con la exigencia de ser un examen que hace media. Y, sinceramente, la nota que hay que darle al Avenida de ayer es un diez. Por la manera en la que el equipo ahora comandado por Vázquez se desenvolvió ante un nada fácil Araski —cabe recordar que este mismo equipo que sucumbió ayer en Salamanca ha hecho hincar la rodilla esta misma campaña al Valencia Basket, al Spar Girona y al Zaragoza— y, porque de paso, se consiguió algo impensable hace no tanto tiempo en este mismo escenario: enlazar diez triunfos en la fase regular de Liga Femenina. Es decir, alcanzar la continuidad (gracias) después de tantas idas y venidas.

No era un +10 sino un +14 los puntos que se llevó de ventaja al término de los primeros diez minutos el conjunto de Pepe Vázquez. La orden dada en vestuarios era la de no menospreciar al rival porque, uno, había que seguir ganando; y, dos, la rotación es clave para transformar en afirmación el por qué no de los cuartos de final ante Praga. Anotado tendrá el preparador gallego en la libreta los más de tres minutos que estuvo sin encajar, que fueron de los 7:18, en la única vez en la que las de Urieta estuvieron por delante (2-3), hasta el 3:58 (con 5 de ventaja ya para unas charras lanzadísimas). Al llegar al descanso el equipo salmantino sumaba un +26; y eso pese a que Vázquez tuvo que tomar cartas en el asunto a falta de cinco para el final del periodo. —¿Una desconexión? Eso era antes le debió de decir en el tiempo muerto— y la mala pata de Fasoula. 50-24 fue el tanteador cumplidos los primeros 20 minutos.

La reanudación no sorprendió a nadie, fue un coser y cantar, en el que tanto Leo Rodríguez como Prince se destaparon en la faceta anotadora, logrando superar antes de la conclusión del tercer cuarto, la barrera de los dos dígitos. Y eso, pese a que el guión ya estaba escrito. Porque así lo quiso su equipo, además. El tercer cuarto no tuvo ni de cerca la electricidad de los dos primeros, pero se jugó a lo que quiso el conjunto de Pepe Vázquez y así se tradujo en el corto 11-13 del tercer periodo —tuvo que ser desesperante para el Araski verse así de sometido—. El último cuarto tuvo la misma idiosincrasia en la tarea defensiva, pero recuperó ese brillo en ataque del primer periodo hasta alcanzar 83-46 final. De chapó.