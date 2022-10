El Avenida inicia la Euroliga frente a uno de los favoritos

Tras el mal arranque liguero, le llega al Perfumerías Avenida su debut en la Euroliga, en su 16ª participación en la máxima competición continental, a la que solo ha faltado una vez desde que la disputara por primera vez en la temporada 2006/07. Todo un clásico de la misma, con un título, dos subcampeonatos y un tercer puesto, frente a un Mersin (Cukurova) que vivirá su segunda presencia pero convertido ya en uno de los clubes más poderosos del continente gracias a un presupuesto estrafosférico que la ha posibilitado confeccionar una plantilla que parece una selección internacional y que sin duda va a aspirar a proclamarse campeón, puesto que el conjunto turco está dentro del grupo de grandes candidatos.

El partido, a las 20:30 horas de este miércoles en Würzburg, promete emociones fuertes y la marea azul podrá disfrutar desde el primer día de lo mejor de lo mejor.

Para el Avenida la Euroliga debe servir como motivación, aunque no llegue esta primera jornada en su mejor momento, tal y como se ha visto estas semanas anteriores. Además será una prueba de fuego, puesto que varias de sus nuevas jugadoras nunca han jugado esta competición que, ya sabemos, no acepta a cualquiera.

Con la lógica paciencia que hay que tener con el nuevo proyecto, sin grandes estrellas a excepción de una Crvendakic que ya demostró en el Sopron que puede mirar de tú a tú a las mejores jugadoras, seguramente hoy lo de menos sea el resultado contra el Mersin. Lo más importante será que todas las jugadoras den un paso al frente y se pueda llegar a competir frente a un rival de tanta categoría. Para ello, el Avenida contará con la ayuda de sus aficionados, deseosos de ver a las suyas en la Euroliga, siendo conscientes de la dificultad de este primer plato.

Sin Silvia Domínguez y Jefferson y confiando en que Reisingerova esté más recuperada de lo que demostró durante unos minutos en San Sebastián, el Perfumerías Avenida debe dar un paso al frente, fijándose solamente en lo suyo y sin estar pendiente de lo que se va a encontrar esta tarde-noche en el pabellón de Würzburg.

Un equipo al que le faltan jugadoras como DeWanna Bonner (no se producirá el encuentro con su hermana Erica McCall) o Chelsea Gray perdería mucho potencial, pero no es el caso de un Mersin que cuenta con otras dos ex perfumeras, Tiffany Hayes y Temi Fagbenle, Briann January, o una de las mejores jugadoras del mundo, la pívot bahameña con pasaporte bosnio Jonquel Jones. La lituana Monika Grigalauskyte, y las jugadoras turcas complementan el panel de estrellas de este casi debutante que quiere ser campeón.