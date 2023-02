El Avenida gana el primer asalto al Girona (78-76) y le iguala en la tabla

El Perfumerías Avenida se ha impuesto por un apretado 78-76 al Spar Girona en el primer duelo entre ambos equipos en cuatro días. En un Würzburg lleno hasta la bandera, las salmantinas han sido mejores, pero en los últimos instantes se han complicado la vida y han estado a punto de ver cómo las catalanas forzaban la prórroga en el último segundo.

La única nota negativa ha sido no hacerse con el basketaverage (en Fontajau ganó el Girona por 4 puntos), algo que las de Pepe Vázquez han tenido en su mano en el último cuarto. Ambos equipos quedan igualados ahora a victorias en la clasificación.

La primera mitad, especialmente el primer cuarto, fue eléctrica, con los dos equipos mostrando su calidad tanto en ataque como en defensa. Al Avenida le costó centrarse en los primeros ataques, en los que no seleccionó muy bien los tiros, pero la entrada de Silvia, Leo Rodríguez y Fasoula cambió la situación y el equipo de Pepe Vázquez pasó a anotar con mucha facilidad, mientras que el Spar Girona lo hacía aprovechando desajustes charros o alguna pérdida, o con lanzamientos en el último segundo de Gardner o Parra tras muy buenas defensas. Con 23-20 se llegó al minuto 10 después de que un +6 hubiera sido la máxima renta del Avenida.

Leo era la mejor opción de las locales para anotar, que pasaban a tener serios problemas, mientras que las catalanas con Gardner y Tolo, firmaban un parcial de 0-7 para darle la vuelta al marcador y marcharse al descanso con una ventaja de 3 puntos, 39-42, después de una primera parte tremendamente igualada y con números muy parecidos.

El tercer periodo empezó con una canasta de Tolo que ponía +5 al Spar Girona, pero dos triples de Maite Cazorla y Andrea Vilaró volvían a poner al Avenida por delante. El partido era un toma y daca, aunque las de Pepe Vázquez, primero con 6 puntos seguidos de Fasoula, después con un triple de Leo Rodríguez, y con una muy buena defensa que solo superaba Gardner, se marchaban al minuto 30 mandando 60-56.

Se iba acercando el final y la marea azul comenzó a hacerse notar más y celebraba por todo lo alto 5 puntos seguidos de Reisingerova, que obligaban a Bernat Canut a parar el partido al verse 9 puntos abajo (67-58). Sin embargo, las catalanas no se rindieron y con un 2+1 de Gardner y un triple de Sykes se acercaban hasta el 71-68 cuando quedaban algo menos de 3 minutos. Pepe Vázquez pidió tiempo para refrescar las ideas de sus jugadoras y dio resultado para ganar el partido, pero no para hacerse con el basketaverage. El Avenida se complicó la vida con una pérdida y el Spar Girona tuvo la última bola para empatar o ganar, pero el lanzamiento de Tolo para forzar la prórroga bailó por el aro salmantino en el último segundo y no quiso entrar.