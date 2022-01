El Avenida estudia jugar en la ‘sagrada’ ventana FIBA de febrero los dos partidos aplazados

El Perfumerías Avenida busca cómo encajar los dos partidos aplazados esta semana ante Gran Canaria y Tenerife de la Liga Femenina por el coronavirus y ante las pocas opciones que deja el calendario el conjunto salmantino fija sus miras en la semana de la ventana FIBA del 7 al 13 de febrero.

“Ante toda esta situación tenemos el apoyo y la disponibilidad de la Federación Española de Baloncesto”, explica Carlos Méndez, gerente del Perfumerías Avenida, que añade que la solución al rompecabezas podría estar en la semana de la ventana FIBA de febrero, pero para ello hay que pedir muchos permisos.

“Queremos pedir permiso a FIBA Europa y FIBA Mundo para que nos permitan jugar en esas fechas y es que entendemos que en muchos casos las selecciones no se juegan nada en esas fechas”, argumenta Carlos Méndez. La baza que quiere esgrimir el Perfumerías Avenida es que esa ventana no tiene partidos decisivos para la gran mayoría de las selecciones que pueden elegir a jugadores del club salmantino. Está programada para partidos de clasificación para el Mundial de Australia del próximo mes de septiembre en el que selecciones como España y Holanda, entre otras, ya no tienen opción. No obstante, al estar ya programada esa ventana las selecciones que no se jueguen nada podrían disputar partidos amistosos.

No obstante, en el conjunto salmantino son conscientes de que hay muchos participantes en la operación para poder reubicar los partidos, aunque confían en la comprensión de federaciones y seleccionadores de aquellos combinados nacionales que no tengan nada en juego. Hasta la fecha, estas ventanas FIBA eran ‘sagradas’ y no se podía jugar ningún partido de clubes, pero la situación ha cambiado de forma radical con la llegada de la pandemia y ahora se postula como una de las pocas soluciones que existen ante un calendario tan saturado de partidos.

Esa semana la idea del Avenida sería coordinar con los equipos a los que se debe enfrentar en los aplazados, Gran Canaria y Tenerife, una doble cita en tierras canarias y jugar los dos encuentros pendientes con dos días de diferencia para aprovechar el viaje a las islas y estar allí varios días y jugar los dos choques. “Además de tener dos partidos aplazados, los dos son en Canarias por lo que los viajes no son fáciles. Por eso queremos aprovechar que viajamos y quedarnos allí unos días para poder disputar los dos”, reflexiona Carlos Méndez.

El gerente del Perfumerías Avenida recalcó que la plantilla y el cuerpo técnico se encuentran en buen estado de salud y que los afectados no están teniendo cuadros de síntomas graves.