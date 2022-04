El Avenida, en busca de lavanderías por Cataluña

El tremendo éxito de jugar la Final Four y lo apretado del calendario (que no ha dado un solo respiro desde el mes de enero) han hecho de caldo de cultivo ideal para superar lo último que le faltaba al Perfumerías Avenida, que era enfrentarse a no tener un solo día de descanso en casa y estar con las maletas de acá para allá, como un grupo de música en plena gira o los Harlem Globetrotters. De Salamanca a Madrid y luego Estambul, para empezar, y a Barcelona, La Seu y Gerona para continuar.

Para colmo, la última parada tiene ya el interés exacto (ni más ni menos) ya que el conjunto salmantino tiene los deberes hechos en la Liga Femenina. Así, las jugadoras descuentan ya las horas para poder es deshacer las dos vueltas de llave a las puertas de sus casas y tumbarse sobre sus camas después de acumular 12 días y 12 noches de hotel.

“Es el viaje más largo con un equipo al que me he enfrentado nunca”, dice Karlie Samuelson. “Esto parece más una ventana de selecciones que una temporada normal. Lo único bueno que sacamos es que nos hemos quitado el viaje de diez o doce horas de autobús hasta La Seu”, busca lo positivo a estas alturas de viaje la jugadora americana. “Lo que hemos hecho”, en definitiva, “en este tiempo es sobrevivir como se ha podido. No es algo que hayamos elegido, es algo que nos ha tocado; y por eso yo metí muchas camisetas en la maleta”, apunta.

Emese Hof también las metió, pero este jueves se tuvo que ir en busca de lavanderías: “Por suerte las hemos encontrado y hemos mantenido la ropa limpia...”, apunta. Suerte también ha sido para ella “cambiar de ciudades” o que “tan solo queda un partido más a la vista”. Eso y “que, pese al cansancio, el equipo es amigo y lo ha llevado bien, aunque los momentos de desconexión entre nosotros han venido bien: estoy deseando volver a casa”.