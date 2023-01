El Avenida dice aquí estoy yo en Zaragoza: se impone al Casademont (62-76)

El Casademont Zaragoza vs Perfumerías Avenida con el que se ha dado el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de la fase regular de la Liga Femenina adelantó el sorteo de la Copa de la Reina de este mismo jueves (12:00; ayuntamiento de la capital aragonesa) y hasta puede que la propia competición (en la que los dos equipos son cabezas de serie), para la que resta una vida y media para que llegue –finales de marzo y principios de abril–, por lo visto en el Príncipe Felipe. Por lo visto en la cancha, que tuvo demasiado punch para ser un partido de Liga al uso (todos los cuartos tuvieron su miga, con el tercero a la cabeza), para empezar; con decisiones arbitrales desconcertantes para seguir; y, después por el ambientazo: 3.890 espectadores (récord de la temporada en la cancha maña), que son asiento arriba o abajo el número de abonos que ya van vendidos para la cita entre el 30 de marzo y el 2 de abril, tal y como resalta en sus páginas el Heraldo de Aragón.

El tercer cuarto se avanzó dos meses en el tiempo por todo: fue un todo o nada casi en cada acción. El periodo arrancó en el puño de los tres puntos (32-35) a favor del Perfumerías Avenida... Y acabó con once de ventaja. Entre media una locura. Para empezar, porque a falta de seis minutos para el final del cuarto (y diez más para el final del duelo) el Avenida se quedó sin Crvendakic en un visto y no visto (falta y técnica), pese a que no había firmado ni de lejos su mejor partido con el conjunto charro. Pero no deja de ser ella; es decir, decisiva. Pero cuando el Pirineo Aragonés se le hacía presente al equipo de Íñiguez, el conjunto charro dio un golpe de autoridad sobre la cancha del conjunto revelación (y realidad) de la Liga. Reisingerova, hasta entonces desaparecida, emergió del fondo de las profundidades para liderar una deliciosa ruptura del encuentro, que propició dos técnicas más. La primera de ellas fue clave: pues la americana había anotado pese la falta recibida. Cuatro puntos en un parpadeo para abrir un hueco de 8 puntos, que un minuto después sería ya de 10, previo trabajo espectacular en defensa de Onyenwere. El 11 de ventaja con el que se cerró el cuarto lo provocó la segunda y definitiva técnica –qué manera de irse de la cancha- de Cantero.

A esas alturas de choque había quedado borrado que el Avenida había arrancado con un parcial de 4-0 en contra. Y que le había costado casi dos minutos de reloj al conjunto de Íñiguez cogerle el aire al partido: Maite abrió el marcador para el conjunto salmantino con un solitario tanto antes de que el equipo de Íñiguez acumulara un parcial de 0-8 a favor de las charras, al que le siguió otro de 0-7 con el plus de haber tenido sin anotar al conjunto aragonés cuatro largos minutos con Carleton y Fasoula dando el do de pecho en los diez minutos iniciales, que se cerraron con un 11-18 para el Perfumerías.

Un punto menos hicieron las de Íñiguez (17) en un complejísimo segundo cuarto en tareas defensivas. En cada tiempo muerto el preparador vitoriano se desgañitaba –no era para menos– tratando de agitar al equipo en la tarea sin balón; y lo consiguió tan solo a medias. A veces por la pasibilidad, que por desagracia es marca de la casa este curso, del quinteto charro –la penetración de Oma mediado el segundo periodo fue muestra de ello– y otras por el brillante baloncesto desplegado por el equipo de Carlos Cantero, como aquella canasta de trenza que provocó el primer tiempo muerto de Íñiguez anotado por Gendof tras asistencia de Fiebich desde la línea de tres. Para cuando el técnico vasco paró el encuentro la ventaja de siete puntos con la que arrancó el cuarto se había ido ya al garete, con un parcial de 6-0. Punto a puno, desde la línea de tiros libres, el conjunto charro consiguió asimilar que el choque no iba a ser tan fácil como lo visto en el primer tiempo. Cuando lo asimiló del todo las buenas manos de Vilaró y Carleton desde el perímetro devolvieron la ventaja a las salmantinas: 32-35 fue era el marcador al descanso y con el que comenzó el tercer y decisivo cuarto, que concluyó 49-60.

En el último periodo el Avendia trató de bajar las pulsaciones agitadas del tercer periodo y con mantener los diez de ventaja se conformó. Que ya era premio mayúsculo, por lo visto durante la media hora de juego anterior; y porque, no lo olvidemos, el equipo de Íñiguez había aterrizado con dos derrotas en el Príncipe Felipe (donde hasta ayer solo había ganado el Leganés), de donde sale reforzado, sobre todo a nivel emocional.