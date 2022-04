El Avenida deja las cosas claras desde el inicio para alcanzar las semifinales (73-43)

El Perfumerías Avenida se ha plantado en las semifinales de la Liga Femenina al ganar con contundencia al Gernika (73-43) en el segundo partido, tras la renta conseguida en el de ida en Vizcaya. Las salmantinas, con Lou Samuelson y Kahleah Copper (que acabaron con 19 y 17 puntos, respectivamente) castigando la defensa vasca desde el inicio, realizaron una excelente primera mitad que les sirvió para dejar el encuentro sentenciado y reservar a varias de las jugadoras más importantes pensando en el futuro.

El Avenida no estaba dispuesto a correr ningún riesgo y lo demostró desde el comienzo, con un 9-0 gracias a los triples de las hermanas Samuelson y Copper, aniquilando la zona con la que el Gernika, que se quedó sin Moore a los dos minutos tras un golpe fortuito, intentó atenuar las diferencias entre uno y otro equipo. Cuando bajó el acierto desde fuera, las de Íñiguez no dejaron de anotar, ahora de dos, gracias a su dominio del rebote y a la buena circulación del balón para terminar el primer cuarto mandando por un ya claro 23-6. Estaba claro quién iba a pasar a la semifinal pero no por ello las salmantinas bajaron el ritmo, y cuando estaba en cancha la ‘primera unidad’ las visitantes no encontraban la manera de evitar las canastas para llegarse al descanso con un contundente 48-21.

Ya sin nada en juego bajó el ritmo y el partido se volvió aburrido, con más errores que aciertos. Lou Samuelson siguió anotando desde fuera pero poco más, porque el Avenida cometió demasiados fallos que impidieron que se abriera más la brecha en el marcador, con el parcial del tercer cuarto para el Gernika por 10-13. Volvió a subir la agresividad y la concentración el equipo salmantino, con las menos habituales en cancha, y terminó ganando por 30 puntos.